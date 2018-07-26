B36 Torshavn - Beşiktaş: 0 - 2

TÓRSHAVN,()

STAT: Gundadalur

HAKEMLER: Yevhen Aranovskiy, Serhiy Bekker, Semen Shlonchak

B36 TORSHAVN: Gentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard (Dk. 41 Heinese), Brockie, Jacobsen (Dk. 79 Samuelson), Magnusson, Cieslewicz, Olsen, Saag (Dk. 60 Przybylski)

BEŞİKTAŞ: Tolga - Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens(Dk. 85 Love), Babel (Dk. 78 Dorukhan), Larin (Dk. 74 Mustafa)

GOLLER: Dk. 8 Lens, Dk. 26 Gökhan (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Jacobsen (B36 Torshavn) - Mustafa (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında deplasmanda B36 Torshavn'ı 2 - 0 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 8'inci dakikada Lens ve 26'ncı dakikada Gökhan Gönül attı.

8'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Caner'in sol kanattan yaptığı ortada topu göğsüyle önüne indiren Lens'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

26'ncı dakikada Lens'in kullandığı köşe vuruşunda topa ön direkte dokunan Gökhan Gönül farkı 2'ye çıkardı: 0 - 2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada Larin ile verkaç yapan Tolgay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

66'ncı dakikada Adriano, ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ taraf dar açıdan şutunu çekti, kaleci Gentze topu kornere çedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, depasmanda B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti.

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