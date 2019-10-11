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Aziz Yıldırım, Türkiye - Arnavutluk maçını statta izledi
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki Türkiye - Arnavutluk karşılaşmasını izledi. A Milli Takım'ın Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldiği...
SPOR 11.10.2019, 23:33
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki Türkiye - Arnavutluk karşılaşmasını izledi.
A Milli Takım'ın Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldiği maçı Aziz Yıldırım tribünlerden takip etti. Yıldırım, başkanlık görevi sona erdikten sonra ilk defa Fenerbahçe Stadı'na gelerek maç izledi. Yıldırım'a teknik direktör Ümit Özat ve eski Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu da eşlik etti.
A Milli Takım'ın Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldiği maçı Aziz Yıldırım tribünlerden takip etti. Yıldırım, başkanlık görevi sona erdikten sonra ilk defa Fenerbahçe Stadı'na gelerek maç izledi. Yıldırım'a teknik direktör Ümit Özat ve eski Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu da eşlik etti.
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