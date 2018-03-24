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Aziz Yıldırım pota açılışı gerçekleştirdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Cengiz Topel Ortaokulu'na yapılan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü basket potası açılışını gerçekleştirdi. Potanın açılış kurdelesini kesen Yıldırım,...

Aziz Yıldırım pota açılışı gerçekleştirdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Cengiz Topel Ortaokulu'na yapılan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü basket potası açılışını gerçekleştirdi. Potanın açılış kurdelesini kesen Yıldırım, çocukların formalarını imzaladı. Yıldırım daha sonra Fenerbahçe Taraftar Derneği tarafından düzenlenen 'Hedef 1 Milyon Üye' gecesine katıldı.
Geceye Yıldırım'ın yanı sıra Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci katıldı. 3 yıl önce 'Hedef 1 milyon üye' projesini başlattıklarını söyleyen Yıldırım, "Bundan sonra kulüpler alt yapıya daha çok önem verecekler. Bizim elimizdeki böyle bir projenin hayata geçmesi gelecekte Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Bunun için hepinizden, imkanlarınız oranında Fenerbahçe'ye üye olmanızı hem istiyor hem de dilekte bulunuyorum" dedi.
Yıldırım, gecede masaları gezerek Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Okulda pota açılışı
-Geceden detaylar
-Aziz Yıldırım'ın konuşması
-Hediyeler verilmesi

FOTOĞRAFLI

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