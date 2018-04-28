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Aziz Yıldırım, Konya'da lösemili çocuklar yararına düzenlenen geceye katıldı

Tolga YANIK/KONYA, () FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği tarafından lösemili çocuklar yararına düzenlenen geceye katıldı. Yıldırım, gecede sahne alan sanatçı Sibel Can'a Fenerbahçe forması hediye etti. Bir...

Aziz Yıldırım, Konya'da lösemili çocuklar yararına düzenlenen geceye katıldı

Tolga YANIK/KONYA, ()

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği tarafından lösemili çocuklar yararına düzenlenen geceye katıldı. Yıldırım, gecede sahne alan sanatçı Sibel Can'a Fenerbahçe forması hediye etti.
Bir otelde lösemili çocuklar yararına dün düzenlenen 'Ruhumuz Bir" isimli gecede konuşan Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan, "Fenerbahçeli olmak bir sevdadır" dedi. Kaşdoğan, "Başkanın sevdası yeni değil, 3 Temmuz FETÖ terör örgütü süreciyle başlayan süreçte dik duruşuyla, bir yıl özgürlüğünden ödün vererek hapse girdi. Devamında peşinden gelen 15 Temmuz süreci, tabii bu süreç devam ediyor, hala bazen uğraşıyorlar. Şimdi önümüzde bir kongre var. Bizim önümüzdeki kongrede desteğimiz, ülke için bedel ödemiş olan başkanımız Aziz Yıldırım'a olacaktır" dedi.
Aziz Yıldırım ise organizasyonda emeği geçen Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan ve ekibine teşekkür etti.
Geceye Aziz Yıldırım'ın yanısıra Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye Proje Yöneticisi Miraç Çam, Fenerbahçe Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan, Antalya, Kayseri, Denizli ve Aksaray Şube ve dernek başkanları ile üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.
Sunuculuğunu Yavuz Seçkin'in yaptığı programda üzerinde futbolcuların imzası bulunan formalar, geliri Konya'da yaşayan lösemili çocuklara verilmek üzere katılımcılara açık artırmayla satıldı.

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