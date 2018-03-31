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Aziz Yıldırım, Kayseri'de Fenerbahçe Sosyal Tesisleri'nin temelini atacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () FENERBAHÇE Kulübü'ne yeniden aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım, yarın Fenerbahçe Kayseri Şubesi Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katılacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi,...

Aziz Yıldırım, Kayseri'de Fenerbahçe Sosyal Tesisleri'nin temelini atacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ ()

FENERBAHÇE Kulübü'ne yeniden aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım, yarın Fenerbahçe Kayseri Şubesi Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katılacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, 2 yıl önce Kayseri'nin Talas ilçesinin Endürlük mevkiinde, etrafı at çiftlikleriyle çevrelenmiş 11 bin 600 metrekare arazinin tapusunu satın aldı. Arsanın bitişindeki hazineye ait 4 bin 500 metrekarelik alan da daha sonra kiralandı. Yarın saat 17.30'da Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Kayseri Şubesi üyelerinin katılımı ile atılacak temel atma töreniyle yaklaşık 16 bin metrekarelik arazide hazırlanan projeye uygun olarak inşaat çalışmaları başlayacak. Sosyal tesislerde, Kayseri Şubesi yönetim binası, 400 kişilik çok amaçlı salon, halı saha, yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları ve eğlence merkezi gibi alanlar yer alacak.
AZİZ YILDIRIM TED KOLEJİNDE KONUŞACAK
Öte yandan, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ve sosyal tesislerin temel atma töreni için Kayseri'ye geleceği bildirilen kulüp başkanı ve yeni dönem başkan adayı Aziz Yıldırım, 2 nisan pazartesi günü de  TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları'nda öğle saatlerinde “İnovasyon Söyleşileri” konulu etkinliğe katılarak, öğrencilere hitaben bir konuşma yapacak

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