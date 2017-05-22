Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe Türkiye’nin yüz akıdır"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiakos'u yenerek Euroleague Şampiyonluğunu kazanmasının ardından FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, "Artık Fenerbahçe'nin hedefi tesadüfi şampiyonluk değildir, kalıcıdır" dedi.

Başkan Yıldırım aynı zamanda 3 Temmuz süreci ve öncesine dair açıklamalarda da bulundu. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: "19 senedir Başkanlık yapıyorum ve bu sürede amatör şubelere önem verdim. Erkek Basketbol da bu şubelerden biri. Geldiğimiz zaman 4., 5. oluyorduk. Öyle yarışan bir takımımız yoktu. Bu amatörlere önem vermemden dolayı yükseltmek için Ülker'le bir anlaşma yaptık ve Ülker'in desteğiyle Takımımızı yükseltmeye başladık. Murat Ülker'e ve ailesine teşekkür ediyorum. Çünkü Murat Ülker ve ailesi, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na sponsor olarak maddi katkıda bulunmuş ve şu anda Avrupa'da bile önemli salonlardan biri olan salonumuz Ülker Sports Arena'yı Fenerbahçe'ye hediye etmiştir. Bu böyle bilinmelidir. Arkasından biz de kulüp olarak destek olduk çünkü açık fazla. İyi bir takım bugün 25-30 milyon Euro'lar arasında oluyor. Bugün CSKA Moskova'yı duydum, 42 milyon dolarmış. Çok büyük paralar. Ülker'le beraber finanse ederek belli bir noktaya getirdik. Bu noktada Obradovic gibi dünya çapında bir antrenör gelmesi, onun takımı oluşturması. Malzemecisinden oyuncusuna, yöneticisinden başkanına bir ekip çalışmasıydı. Madrid'de 4. olduk, geçen sene 2. olduk ve bu sene şampiyon olduk. Artık Fenerbahçe'nin hedefi tesadüfi şampiyonluk değildir, kalıcıdır. Fenerbahçe eğer bir hata yapmazsa koçuyla, oyuncularıyla iyi bir ekip olarak devam ederse, maddi kaynağı da yeni dönemde Doğuş'la beraber bir çalışma yapıyoruz, Doğuş da sponsor olarak bu aileye katılırsa ki Sayın Ferit Şahenk bu konuda iddialı... Beraber olursak Fenerbahçe basketbol Takımı bundan sonra da bu başarıları kazanır. Nedir bu başarı? Her sene Final Four'a kalmak ve derece yapmaktır. 1. olabilir, 2. olabilir. Önemli olan her yıl katılmaktır. Kadın baskette de üst üste 6 kez katıldık. 2. olduk, 3. olduk, 4. olduk. Geldiğim zaman Türkiye Ligi'nde sıfır şampiyonluk varken 12 şampiyonluğa ulaştırdık. Son şampiyonluğu kaybettikten sonra herkes yüzümüze karşı amatör şubelere destek olmayı suç gibi işliyorlar. Yok efendim kazanamıyorlar, yapamıyorlar, edemiyorlar... Önemli olan başarının çıta noktasına gidebilmektir. Erkeklerde bugün başardık. Geçen sene de olabilirdi ama olmadı. İnşallah önümüzdeki yıl Belgrad'da da inşallah Fenerbahçe kazanır. 217 ülkeye yayın yapılmış. 1.2 milyar insanın Final Four'u seyrettiği söyleniyor. Ülkeye katkısını düşündüğün zaman maddiyatla bunu halledemezsiniz. Fenerbahçe bugün bunu çözmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki tüm vatandaşlara hayırlı olsun. Fenerbahçelisi, başka takım tutanı, hepsinin bu takıma sahip çıkması lazım. Fenerbahçe Türkiye'nin yüz akıdır.

Kongrede konuşacağım. Biz 2006'dan beri devamlı darbe yedik. Şampiyonluğu 2007'de yüzüncü yılda kazanmıştık. Devam edecekti, bizim takım daha iyi olacaktı ama hep önlendi. Nasıl önlendi? FETÖ. Bu örgüt 2006'da başlayarak önledi. 2009 Trabzonspor maçlarına geldiğimizde o yıl da Trabzonspor'la içeride beraber kaldığımız yıl yine FETÖ bu işlerle uğraşarak şampiyonluğumuzu önledi. Sonra 2011'de şampiyon olduk, bu seferde hepimizi hapislere attılar, Metris'lere gittik. Hep dik durduk. Neler olduğunun farkına vardık. Memleket elden gidiyor dedik 2011 3 Temmuz'dan sonra. Mahkemede bunları dile getirdik. Bu süreçte 2 defa şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik. Hem maddi anlamda kayıplarımız oldu hem de o süreçte aldığımız oyuncuları göndermek mecburiyetinde kaldık. Başka bir kulübün başına bunlar gelseydi veya Başkanı ve yönetiminin başına gelseydi hiçbiri kalmazdı. Çok şey söyleyeceğim ama inşallah kongrede konuşacağım. Antrenör Obradovic başta olmak üzere yanındaki sporcularımıza, malzemecisinden tercümanına, orada görev alan herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şunu bilsinler; Aziz Yıldırım'ın istifa edip gitmesi kolaydır ama yaptığı işlerin devam etmesini sağlamak zordur. Bunu herkes böyle bilmeli ve zamanı geldiğinde bilecektirde."

