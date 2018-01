Aziz Yıldırım'dan 20. şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Aralık ayı dergisi sayısındaki yazısında, "Sayın Aykut Kocaman ve oyuncularımıza güveniyorduk; bugün de, yarın da güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü kurduğumuz takımın potansiyelini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Sayın Kocaman ve futbolcu arkadaşlarımızın bize 20. şampiyonluğumuzu getireceğine yürekten inanıyoruz" dedi

Aziz Yıldırım'ın yazısı şöyle; Sevgili Fenerbahçeliler,

"Büyük fedakarlıklar, uzun süren çalışmalar ve ciddi bir mesai sonucu kurduğumuz ve her zaman arkasında olduğumuz Profesyonel Futbol Takımımız, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, bundan daha 6-7 hafta önce bizi yıpratmaya çalışan çevrelere en güzel cevabı sahada vermiştir. Futbol takımı üzerinden bütünüyle Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi'ni yıpratmaya çalışanların bilinçsizce konuştuğu ve avuçlarını ovuşturduğu zamanlarda da Sayın Aykut Kocaman ve oyuncularımıza güveniyorduk; bugün de, yarın da güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü kurduğumuz takımın potansiyelini ve neler yapabileceğini iyi biliyoruz. Sayın Kocaman ve futbolcu arkadaşlarımızın bize 20. şampiyonluğumuzu getireceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle; bizimle birlikte bu inancı paylaşan, tribünlerimizi dolduran, en büyük gücümüz olan büyük taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Taraftarımızın koşulsuz desteği ve büyük coşkusuyla, camiamızın hedeflerine adım adım ulaşacağından kuşku duymuyoruz.



Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız bu yıl da EuroLeague ve yerel ligde hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Sonuna kadar güvendiğimiz Sayın Obradovic ve oyuncularımızın, geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşadığımız sevincin aynısını bu yıl da Belgrad'da bize yaşatacağına inanıyoruz. Uzun ve zorlu Final-Four yolunda yaşanan aksaklıklar, yol kazaları bizleri bu inancımızdan alıkoyamaz. Hatalarımızdan ders alacağız, hep birlikte "Asla Yetmez" mottosuyla çıktığımız yolda başarıya ulaşacağız.



Sayın Obradovic yönetiminde ve Doğuş Grubu'nun sponsorluğunda Avrupa'da bir basketbol ekolü olma yolunda hızla ilerleyen Fenerbahçe'miz, taşıdığı bu misyonun yanı sıra, bulunduğu topluma pozitif değerler sağlamak amacıyla çeşitli projeler de geliştiriyor. Fenerbahçe Doğuş sayesinde ülkemizde yeniden popülaritesini tazeleyen basketbolun gençlere ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübümüz, "1907 Okul 1907 Pota Projesi'ni hayata geçirmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz yıl, taraftarlarımızın motive edici destek mesajlarıyla çıktığımız bu yolda amacımız, hem basketbol sevgisini küçük sporseverlere aşılamak, hem de Fenerbahçe'nin gücü sayesinde Anadolu'nun her yerine ulaşmak, sarı lacivertin bizlere verdiği enerjiyi en güzel şekilde kullanmaktır. Bu kapsamda Trakya ve Anadolu'da birçok okulda bizzat benim de katılımımla birçok okulda pota açılışları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Bu projeye destek olan tüm sponsorlara, Şube ve Derneklerimize, Milli Eğitim yetkililerine ve yöre halklarına buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe bu misyonu da layıkıyla yerine getirecektir.



Geçtiğimiz ay içinde göğsümüzü kabartan bir başarı Yüzme Şubemizden geldi. Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Açık Yaş Bayan, Açık Yaş Erkek ve Genç Bayanlarda şampiyon, Genç Erkeklerde ise ikinci olarak 4 kupanın 3'ünü kazanan Fenerbahçe Yüzme Şubemizin tüm sporcu, antrenör ve yöneticilerini kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.



DEĞERLİ FENERBAHÇELİLER,



Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde, Ayetullah Bey ve Necip Bey ile büyük sevdamız Fenerbahçe'mizin 3 kurucusundan biri ve ilk başkanımız olan, kulübümüzün 1 numaralı üyesi Nurizade Ziya Songülen'n anıt mezarının açılışını yaptık. Anıtmezar projesinin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Melih Esen Cengiz'e, Songülen Ailesi'nin fertlerine, 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği'ne ve projeye katkıda bulunan tüm şahıs ve kuruluşlara buradan bir kez daha teşekkür ediyor; Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan tüm değerlerimize sahip çıkıp yüceltmeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.



2017'nin son ayını da maalesef birçok değerimizi yitirdiğimiz bir dönem olarak hatırlayacağız. Buradan, ani bir rahatsızlık neticesinde zamansız yitirdiğimiz birçok projemizde bize desteklerini esirgemeyen, Kulübümüz Üyesi ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'a, aramızdan ayrılan bu kulüpte değerli emekleri olan eski yöneticilerimizden İbrahim Güven'e, yapay kalple hayata tutunmaya çalışan ancak beklediği organ nakli gerçekleşmeyince 10 yaşında bu dünyaya veda eden, bizim gibi Fenerbahçe sevdalısı minik Berk Yıldız'a, ölümüyle bizim gibi tüm Türkiye'yi yasa boğan eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'a ve Aralık ayında yitirdiğimiz tüm üyelerimiz ile taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



6 yıl önceden bugüne kadar süregelen, yeni yıl dönemi geldiğinde, zihnimi kaplayan tek bir düşünce var; o da 2011'i 2012'ye bağlayan o unutulmaz yılbaşı gecesi... O yağmurlu ve soğuk gecede, aileleriyle birlikte eğlenceli bir akşam geçirmek yerine, Metris'e akın eden ve çaldıkları kornalarla, tezahüratlarıyla bizlerin umutlarını tazeleyen, seslerini bize kadar duyurmayı başaran büyük Fenerbahçe taraftarı, engel tanımadığını o gece de göstermiş, umutlarımızı bir kez daha tazelememize olanak sağlamışlardı. O gece bizler hayata bir kez daha bağlandık, masumiyetimize inanan yüzlerce Fenerbahçelinin destekleriyle geleceğe daha güçlü bakmaya başladık. O gece "Fenerbahçeli olmak; ne olursa olsun yıkılmamak, rüzgar değil tayfun olsa sallanmamak, her zaman ayakta kalmaktır; tarif edilemez" dedik. Şanlı taraftarımıza bir kez daha bu vesileyle selam olsun!

Armamız altında yarışan tüm sporcularımıza Türkiye, Avrupa ve Dünya'da başarı dileklerimi iletirken; 2018 yılının Fenerbahçe'mizin tüm takımlarının ve sporcularının, tüm Fenerbahçelilerin coşkuyla kutlayacağı şampiyonluklarıyla dolu bir yıl olmasını, 2018 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyorum."