Aziz Yıldırım: "Ali Koç, sen gel futbolu yönet, ben de amatör şubeleri yöneteyim"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç'a hitaben yaptığı konuşmada, "Sen futboldan çok iyi anladığını söylüyorsun. Gel futbolu sen al yönet. Ben amatör şubeleri yöneteyim. Gel ne sen ne kazan ne de ben. Kulüp kazansın" dedi.

Seçimli genel kurulda konuşan Başkan Yıldırım, "Muhalefetin en çok vurgu yaptığı şey bir değişim" diyerek, "Elbette değişim kaçınılmazdır. Doğru zamanda doğru yönde yapılıp bir akılla yönetiliyorsa gerekir. Yöneticilerin değişmesi olsa gerek. Sanki ben ve arkadaşlarımız başkan ve yönetim kurulu değişirse sihirli bir dokunuş gerçekleşmiş olacak. Bunları sizlere bırakıyorum. Değişimden anlaşılması gereken Fenerbahçe için neyin değişeceği olmalıydı. Ben ve arkadaşlarımın yönetimi bırakmasıyla yararlı bir değişime inansam bir an bile tenezzül etmeden yerine getiririm. Ali beye ve bana yapılan saygısızlığı kabul etmiyorum. Bunu affetmem. Yeni kuşaklar Fenerbahçe'de görevi devralacak. Fenerbahçe'nin 3 temmuzdaki hukuki şeyi tescil edilmesinden sonra olacak. Şimdi uğradığımız haksızlığın durumu ortada. Hala Yargıtay Fenerbahçe sen masumsun demedi. Bize bu zulmü yapanların yakasına yapışamıyoruz. Yargı kararı olmaksızın yapacağımız her şey zorbalık olur. Bunun için Yargıtay meselesi önemli. Ali Koç diyor ki Aziz başkan merak etmesin biz takipçisiyiz. Ali Koç yanlış anlamış. Benim korkum falan yok. Ali kardeşim bu davanın takipçisi olacağını söylüyor. 101 kişi bir dilekçeyle ali koçu şikayet etmiş ve kendisi ve ailesini töhmet altında bırakan şeyler varmış. Bunu her yerde gitti televizyonlarda anlattı. Şimdi ben Fenerbahçe Spor Kulübünün genel kurulu önünde soruyorum. Her gün o dilekçeden benim önüme binlercesi yazıyor. Ali Koç gerçekten bu durumun hesabını sorabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"3 temmuz ile ilgili hesaplaşmayı Ali Koç bu korku ve endişelerle yapabilir mi?" diyen Yıldırım, "Sadece bir dilekçeyle korkan Ali Koç bunu yapabilir mi. Fenerbahçelilik duruşu bu mu olmalı. Son derece yakışıksız bir ima ile biz sorumlu tutulduk bu dilekçeden. Ne biz buna tenezzül ederiz ne de böyle bir itibar olmasına göz yumarız. Ali Koç'a gelecek her şeyde her zaman kale gibi dururuz" diye konuştu.

Yıldırım, "3 Temmuz bir deprem etkisi oluşturdu" diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Şikeci damgası yediniz işyerlerinde. Çocuklar okula gitmek istemedi. Herkes bu davadan vazgeçse ben vazgeçemem. Bu masum çocukların hatırı için susamam. Her buluşmada biber gazı yediniz. Köprüye yürüdünüz. Üzerinize gerçek mermi attılar. Bugünlerde devam eden etkileri var bunları küçümseyemezsiniz. Real Madrid'i düşünelim. Bir operasyon yapılıyor başkanı yöneticileri içeri girip en iyi oyuncuları ayrılıyor ve prestijleri düşüyor. Kendilerine kumpas yapan polislerin saçma sapan iddialarıyla UEFA'dan ve Şampiyonlar Ligi'nden men edilip sezon gelirlerinden mahrum kalıyor. Ronaldo, Marcelo, Ramos gibi oyuncular olur muydu orada. Ya da bugün Şampiyonlar Ligi'ni alabilir miydi. Bizler camiamızın psikolojisini düzeltmek için bazı durumlarda hızlı ve radikal kararlar almak durumunda kaldık. Bazıları başarılı bazıları başarısız oldu. Bunlara bizi zorlayan 3 temmuzdur. Kim özür diledi Fenerbahçe'den. Fenerbahçe devlet eliyle mağdur edildi. Herkesle iyi geçinmek için biz mi özür dileyelim. Karşımızda medya vardı. Yalan yanlış propagandalar vardır karşımızda. Sadece hapiste geçen günlerin hesabını soruyorum. Ne öneriyorsunuz unutalım mı bunları?"

Tecrübeli başkan, konuşmasına şöyle devam etti;

"Aziz Yıldırım herkesle Fenerbahçe'yi kavgalı hale getirdi değil mi? Bunun sebebi hep Aziz Yıldırım. Hırsızın hiç mi suçu yok. Hiç birisiyle kavgamız benim şahsımla değildir. Maddi manevi bu kulüpten haklarını alan bu sporcular hak ettikleri muameleyi gördüler. Sezonun ortasında rakip kulüplerle sözleşme imzalayan adamlar var. Ben Fenerbahçe'nin hukukunun hakkını savundum. Başka kulüplerle kötü olmak için biz ne yaptık. Her zaman büyük taraftarıyla ezici bir gücüz. Bu gücü aşağı çekmek isteyenlerin olmasından daha doğal ne olabilir. Biz her zaman iyi niyetli rakiplerimize iyi niyetle karşılık verdik. Tam da bu neden hukuku sonuna kadar savunacak olduğumuzu düşündüğümüz için bu göreve talip oluyorum. Ali Koç defalarca televizyonlarda bu seçimde kazanamazsam bir daha aday olmayacağım. Bu durumun camiada ikilik oluşturacağını camiaya zarar vereceğini söyledi. Ben bu tutumuna saygı gösterebilirdim. Çünkü az önce söylediğiniz gibi camianın aynı hedefe odaklanması çok önemli. Sevgili kardeşim Ali neden bunları 19 ay önce dile getirmedin. Neden camianın odaklanmasını bozdun. Bu sene tribününde yaşadığımız isteksizliğin seçim yarışıyla hiç mi ilgisi yok. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe Türkiye'ye futbolu kurumsallıkla tanıştırdı. Bizimle yarışamadıkları her zaman devlete sığındılar. Asıl şike işte budur. Bize karşı haksız rekabet yaptılar. Fenerbahçe'ye yapılan 3 temmuz kumpası bütün hasetçilere yağ sürdü ve diğerleri hak etmedikleri ödülleri paylaştılar."

Yıldırım ayrıca, "3 Temmuz'da maruz kaldığımız darbe bizi çizgiden uzaklaştırdı" derken, "Maddi manevi büyük bedellere mal oldu. Bu dönemde hem kurumsallaşmaya hem profesyonelleşmeye verdiğimiz önem doğrultusunda çöken moralleri yükseltmek için ani kararlar verdik. Bazıları olumsuz oldu bunu kabul ediyorum. Ali Koç sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim koyacak. Sen futboldan çok iyi anladığını söylüyorsun gel futbolu sen al yönet gel ben amatör şubeleri yöneteyim. Gel ne sen ne kazan ne ben. Gel kulüp kazansın" şeklinde konuştu.

20 yıldır Fenerbahçe başkanlığını yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Yıldırım, "Madem böyle yarış başladı kazanan Fenerbahçe olsun. Ben bugüne kadar bu rakamları verdim. 1998 yılında 99 yılında verdim. Herhangi bir şey talep etmiyorum. Gelin sorunu çözelim. Siz futbolu kurumsallaştırın biz de hak hukuk mücadelesini sürdürelim. Kim Fenerbahçe için var görelim. Şimdi kim Fenerbahçeli kim kendisi için Fenerbahçeli görmek için son fırsat. 3 Temmuz'un yargılama süreci bitmedi. Ben ve arkadaşlarım hala sanık sıfatında yargılanıyoruz" dedi.

"Neden Santos gitti, Lugano gitti müdahale etmedin" diyen Yıldırım, "Aranızda toplayıp para verseydiniz de 2011-2012'de Fenerbahçe şampiyon olsa olmaz mıydı. Ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Unutmayın. Ben tek başıma kaldım herkese rağmen. Ben herkese rağmen alkışladım. Bugün olsa onun gibi birisi gene gönderirim. Ümit Özat Denizli maçında kırmızı kart gördü ve senin locana geldi. Siz oyuncuya kötü bir kelime söylediniz ve onu odanızdan attırdınız mı? Kardeşimle beraber oturup federasyona salladınız. Terrenao'yu direktör yaptığımda 7-8 sene önceden tanıyordum. Onu bilerek getirdim. Yabancı olsun o antrenörü seçsin olsun dedik ama başaramadı hatalı olduk. Ayrıca onun tazminatını ödüyoruz. Sana içeriden bilgi verenler yanlış söylüyor. Aylara böldük tazminat ödüyoruz" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım son olarak, 1 milyon üye projesi yaptıklarını dile getirerek, "Senin yerlerin yardımcı olsun dedik hiçbir şekilde yardımcı olmadın. Senin yönetimde 2 arkadaş bana sürekli sallıyor. Galatasaray ve Beşiktaşlıları bu kulübe ben üye yapıyorum diye. Aziz Yıldırım bilerek bunları ye yapmaz. Bilmeden yapmışımdır. Ama oda bir gün herkes Fenerbahçeli olacak diye. Ben 1998'de geldiğimde bir gün herkes Fenerbahçeli olacak diye sloganım vardı. Ondan sonra yıllar geçti 1 milyon üye projesini yaptık. Bunu Fenerbahçe halka insin diye 2006'da düşündüm. Bunları Şekip beylere verdik ve çalışmalar yaptık. Bir kişi ben Fenerbahçeliyim diyorsa zaten problem yok o üye olur. Ama ben onun geçmişini bilemem. Hatalar yapmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

