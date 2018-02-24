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Aziz Yıldırım, Aksaray'da dernek ve pota açılışı yaptı

Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe Spor Kulübü aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" Hasan Bölükbaş / Aksaray,()  Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Aksaray Fenerbahçeliler Derneği ve Fenerbahçe...

Aziz Yıldırım, Aksaray'da dernek ve pota açılışı yaptı

Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe Spor Kulübü aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür"

Hasan Bölükbaş / Aksaray,() 

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Aksaray Fenerbahçeliler Derneği ve Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü basket potası açılışını gerçekleştirdi.
Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde taraftarlar tarafından meşaleler ile karşılanan Başkan Yıldırım, buradan Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen pota açılışına katıldı. 
Burada bir konuşma yapan Başkan Yıldırım, "Fenerbahçe Spor Kulübü aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütünün kendisine yüklemiş olduğu görevlerden bir tanesini bütün Türkiye'de yapmaya çalışıyoruz. Şu anada kadar 300'den fazla okulda pota çalışmaları yaptık. 6 binden fazla ülkemizde okuldan da ihtiyaç olduğunu bildirdiler. Bunları iş adamları, hayırseverler ile beraber yapacağız" dedi.
Pota açılışının ardından şehir merkezinde bulunan ve yeni kurulan Fenerbahçeliler Derneği'ne giden Aziz Yıldırım, protokol üyeleri ile birlikte dernek binasının açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Aziz Yıldırım'ın açıklamaları
- Açılıştan detaylar
- Genel Detaylar

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