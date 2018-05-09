Aziz Yıldırım Adana’da

ADANA,()



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak seçimli kongre öncesi Adana’ya geldi.

Aziz Yıldırım’a Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ve çok sayıda kongre üyesi eşlik etti. Haziran ayında yapılacak seçim öncesi Anadolu turuna çıkan Yıldırım, Divan Otel’de Adanalı kongre üyeleriyle sohbet toplantısı yaptı.

Yıldırım'ın, yeni dönem için yapacağı çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdiği belirtilen toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Adana’dan sonra Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’a geçecek.

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