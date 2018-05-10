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Aziz Yıldırım'a Şanlıurfa'da ciğer ziyafeti

ŞANLIURFA, () - DİYARBAKIR'da oynanacak Ziraat Türkiye kupası Final maçı öncesi Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, öğle yemeğinde ciğer yedi. Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası finali maçında Diyarbakır’da...

Aziz Yıldırım'a Şanlıurfa'da ciğer ziyafeti

ŞANLIURFA, () - DİYARBAKIR'da oynanacak Ziraat Türkiye kupası Final maçı öncesi Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, öğle yemeğinde ciğer yedi.
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası finali maçında Diyarbakır’da karşılaşacağı Akhisarspor maçı öncesi bölge illerini ziyaret eden Aziz Yıldırım, Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile buluştu. Vali Erin'le makamında görüşme yapan Aziz Yıldırım daha sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin davetlisi olarak ciğer yedikten sonra Diyarbakır'a hareket etti. Aziz Yıldırım, kendisine tespih hediye eden Başkan Ekinci'ye isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması ile karşılık verdi.
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