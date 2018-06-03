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Aziz Behich, Dünya Kupası'nda ter dökecek

BURSA,() BURSASPOR'DA forma giyen Aziz Behich, Avustralya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosunda yer aldı. Avustralya Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Bert...

Aziz Behich, Dünya Kupası'nda ter dökecek

BURSA,()

BURSASPOR'DA forma giyen Aziz Behich, Avustralya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosunda yer aldı.
Avustralya Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Bert van Marwijk, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda oynanacak 23 kişilik kadroyu belirledi. Buna göre kadroya Bursaspor'da forma giyen Aziz Behich de dahil edildi. Yeşil beyazlı kulübün tecrübeli oyuncusu, Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Avustralya'nın nihai kadrosunda ayrıca 38 yaşındaki Tim Cahill de yer aldı. Avustralya, Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Peru ve Danimarka ile kozlarını paylaşacak.
Avustralya Milli Takımı'nın nihai kadrosu şu şekilde;
Kaleci: Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Genk), Brad Jones (Feyenoord)
Defans: Aziz Eraltay (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshoppers)
Orta saha: Mile Jedinak (Aston Villa), Jackson Irvine (Hull City), Robbie Kruse (Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (El Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic)
Forvet: Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (Luzern), Matthew Leckie (Hertha Berlin), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Daniel Arzani (Melbourne City), Jamie Maclaren (Hibernian)

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