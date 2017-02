Azerbaycan'da ''Uyuşturu ile Mücadele'' adlı Kic Boks turnuvası düzenlendi

Ali KAN, BAKÜ () - Azerbaycan Kick Boks Federasyonu tarafından Bakü'de düzenlenen turnuvada sporcular nefes kesti. Bakü El Oyunları Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya, Azerbaycanın bir çok ilinden 300 sporcu kıyasıya mücadele etti. Geçen yıl, Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev in adına düzenlenen turnuva bu yıl, dünya genelinde genç nesillerin uyuşturucu kullanımının artması üzerine, bu konuya dikkat çekmek adına bu yılki turnuva '' Uyuşturucuyla mücadele'' ismi verildi. Türkiye şampiyonu oldu. Turnuva'ya Azerbaycan Milletvekilleri, Çeşitli dallarda Dünya şampiyonu olan sporcular, Ses sanatçıları ve bir çok üst düzey yetkilinin katılımıyla gerçekleşti. Turnuva'nın açıl konuşmasını gerçekleştiren, Azerbaycan Kick boks Fedarasyon başkanı, Milletvekili Adil Aliyev, sporcuların turnuvaya çok iyi bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Aliyev, Azerbaycan'da spor dallarının bu kadar gelişmesi ve son yıllarda Azerbaycan'ın spor dallarında dünya genelinde başarıdan başarıya imza atmasının en önemli etkeninin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in spora ve sporculara verdiği destekten dolayı olduğunu söyledi. Aliyev, Azerbaycan Kick Boks Fedarasyonu'nun artık son yıllarda yetiştirdiği sporcuların, Dünya genelinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırmadıkları bir yarış olmadığını vurguladı. Aliyev sözlerine şöyle devam etti:

'' Ülkemizde sporculara oluşturulan her türlü imkan ve şartlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür, spor politikalarının güçlenmesinde gösterdikleri hizmetlerden dolayı, Spor ve Gençlik Bakanı Azad Rahimov, teşekkür ediyorum. Bugün ülkemiz gelişiyor. Ülkemizin güçlenmesi onun işgal altında kalan topraklarının işgfalden kurtarılmasına ivme kazandırır. Bugünün kikboksçuları yarının askerleri ve Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarımızın tahliye edilmesinde aktif rol oynayacaklardır''dedi.

Azerbaycan Kick Boks Federasyonu As başkanı Guloglan Cabbarov, Sporcuların turnuvada çok iyi bir başarı sergilediklerini belirtti. Cabbarov, "Azerbaycan 'da gerçekleşen 1'inci Avrupa Oyunları'ndan sonra olimpiyat sporları ile birlikte, sivil olimpiyat spor türlerine de büyük ilgi arttı. Genel olarak, Avrupa Oyunları'nın ülkedeki tüm spor türlerinin gelişmesine büyük etki gösterdiği muhakkaktır. Bugün federasyonumuzun binlerce üyesi var. Azerbaycan artık her spor dalında çok iddialı" dedi.

KIYASIYA MÜCADELELER YAŞANDI

Azerbaycan Kick Boks Federasyonu Profosyoneller üzre As başkanı, Ayrıca Türkiye Sambo Fedarasyonu As Başkanı Sebuhi Recep, yarışların yapılmasında amaç kikboks spor dalının gelişmesi ve tanıtılması olduğunu belirtti. Recep konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu gün Azerbaycan'ın 20% toprakları işgal altındadır. Bu nedenle profesyonel sporcular eğitmeliyiz ki, düşmana karşı mücadele yapmak ve Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, etrafında birleşerek topraklarımızı işgalden tekrar kurtaralım. Azerbaycan'da böyle turnuvaların gerçekleştirilmesi gelenek hali aldı. Federasyon olarak ülkenin spor hayatında aktif olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar çeşitli bölgelerde profesyonel yarışlar yaptık. Hedefimiz güçlü ve devlete sadık gençleri dünya spor arenalarında ülkemizi layıkıyla temsil etmeleridir. Bu tür organizasyonların Azerbaycan'da sporun gelişmesi ile birlikte, toplumda milli ruhun ve vatanseverlik duygularının güçlenmesine hizmet ediyor "dedi.