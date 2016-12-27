Azerbaycan'da "Turan Savaşçıları'' adlı turnuva gerçekleşti

Ali Kan / Bakü,() - AZERBAYCAN'da Dünya Alpaqut Federasyonu ve Azerbaycan Alpaqut Federasyonu tarafından "Turan Savaşçıları'' isimli Uluslararası turnuva düzenlendi.

Türk dünyasının büyük şairi Zelimhan Yakup'un anısına düzenlenen turnuva, Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde bulunan Olimpiyat Spor Merkezi'nde düzenlendi. Turnuvaya Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Gürcistan, Pakistan'dan sporcular katılıdı.

Azerbaycan Milletvekili Dünya Alpaqut Federasyonu Başkanı Nizami Caferov, Alpaqut spor dalının dünya genelinde çok kısa bir süre zarfında tanındığını belirterek, "Kısa zaman içinde bu kadar iş görmek, tanınmak, başarılı olmak kolay değil. Bu spor dalını yaratan, Tebliğ eden gençler Türk tarihinin, savaş sanatının dünyaya yayılmasında büyük iş görmüşlerdir. İnanıyorum ki daha da gelişerek tüm dünyada önemli spor türünden birine dönüşecek'' dedi.

Alpaqut Federasyonu Başkanı Agil Acalov ise Azerbaycan'da spor dallarının gelişmesinde, dünya arenasında söz sahibi olmasının başlıca mimarı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in spora ve sporcuya verdiği destek sayesinde olduğunu belirtti.

Yaklaşık olarak 180 sporcunun katıldığı Uluslararası turnuvada 1'inciliği Azerbaycan, 2'nciliği Türkmenistan, 3'üncülüğü ise Gürcistan aldı.

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