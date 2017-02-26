Ayvan Kurtcan Polonya'da zirvede

Avukat olan, ayrıca İzmir Atletizm Spor Kulübü'nün (İZAK) başkanlığını yapan Aycan Kurtcan, yaklaşık bir yıl devam eden ağır bir sakatlık sonrası katıldığı ilk yarışmada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yeni hedefim, mart ayında Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenecek Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda kürsüye çıkabilmek. Polonya'da kazandığım madalya bu yolda bana moral verdi" dedi. FOTOĞRAFLI
Avukat olan, ayrıca İzmir Atletizm Spor Kulübü'nün (İZAK) başkanlığını yapan Aycan Kurtcan, yaklaşık bir yıl devam eden ağır bir sakatlık sonrası katıldığı ilk yarışmada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yeni hedefim, mart ayında Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenecek Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda kürsüye çıkabilmek. Polonya'da kazandığım madalya bu yolda bana moral verdi" dedi. FOTOĞRAFLI