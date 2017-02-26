Ayvan Kurtcan Polonya'da zirvede

İZMİRLİ master atlet Ayvan Kurtcan, Polonya'da düzenlenen 26'ıncı Uluslararası Masterler Atletizm Yarışması'nda yüksek atlamada altın madalya kazandı. Torun kentinde 8 ülkeden 348 master atletin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada 45-49 yaş grubunda piste çıkan Kurtcan, 1.44 metrelik derecesiyle birinci oldu. Yarışmaya katılan tek Türk sporcusu olan Aycan Kurtcan'a madalyasını Avrupa Masterler Birliği Başkan Yardımcı Jerzy Krauze taktı.

Avukat olan, ayrıca İzmir Atletizm Spor Kulübü'nün (İZAK) başkanlığını yapan Aycan Kurtcan, yaklaşık bir yıl devam eden ağır bir sakatlık sonrası katıldığı ilk yarışmada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yeni hedefim, mart ayında Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenecek Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda kürsüye çıkabilmek. Polonya'da kazandığım madalya bu yolda bana moral verdi" dedi. FOTOĞRAFLI