Ayvalık'ta rüzgar sörfü heyecanı başladı

Kadri KAYA / AYVALIK-BALIKESİR,()

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi ilk ayak mücadelesi bugün 84 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ayvalık Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi, 2018 Yarışı'nın ilk ayak mücadelesi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde start aldı. Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Ayvalık çamlık sahil şeridinde düzenlenen yarışlara 84 sporcu katılıyor. Ayvalık Belediyesi tarafından çamlık sahil şeridinde, sporcular ve vatandaşların yarışları izlemesi için özel bir parkur oluşturuldu. U15, U17, U 20 kategorilerinde yapılan yarışmaya, ünlü sörfçü Çağla Kubat Diaz, eşi Jimmy Scot Diaz ile birlikte katılırken, Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Buğra Mehmet Kandiş de yarışlarda Ayvalık’ı temsil ediyor.

Yarışların startını Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer birlikte verirken, yarışların finalinin 15 Temmuz Pazar günü yapılacağı belirtildi.

"AYVALIK, SÖRFÇÜLER İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN"

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edip, katılan sporculara başarılar dileyen Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, rüzgar sörfünün Ayvalık’ta yıllardır yapıldığını söyledi. Ayvalık’ı bu tür organizasyonlarla Türkiye’nin rüzgar sörfü merkezi yapmak istediklerini belirten Gençer, “Sörf için mükemmel bir yer burası. İç denizimizin bir tarafında Ayvalık merkez, bir tarafta çamlık, adalar ve tabiat parkı içinde böyle bir yarış düzenleniyor. Güzel bir parkur olacağını düşünmüyorum. Manzara var, rüzgâr var, sörfçüler için biçilmiş kaftan” dedi. Rüzgâr sörfü yarışlarında heyecan dolu anlara tanıklık ettiklerini ifade eden ve emeği geçen herkes teşekkür eden Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, “Bu organizasyon deniz sporları için çok uygun olan Ayvalık’ın tanıtımı için bir fırsattır. Böyle önemli bir organizasyonu Ayvalık’ta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"AYVALIK, RÜZGAR SÖRFÜNE UYGUN"

Organizasyonun açılışında konuşan ve yarışlara eşi ile birlikte katılan ünlü sörfçü Çağla Kubat, Ayvalık’ın rüzgar sörfüne uygun bir yer olduğunu belirtti. Windssurf yarışlarını da Ayvalık’ta belediye işbirliğiyle düzenleyeceklerini söyleyen Kubat, “Çok güzel bir hazırlık yapmış Ayvalık Belediyesi. Zaten rüzgâr bize doğanın en güzel hediyesi. Dolu dolu 3 gün geçirmeyi hedefliyoruz. Ayvalık’a yarışlar oldukça geliyorum. Hatta bazen yabancı arkadaşlarım geldiğinde göstermek istediğim yerlerden biri Ayvalık. Türkiye’de çok çok güzel bölgeler var. Bazı bölgeler rüzgâr sörfü için biliniyor. Bazı bölgeler rüzgâr sörfüne uygun olduğunu yavaş yavaş kendini gösteriyor. Bunlardan biri de bence Ayvalık. Çok güzel bir rüzgârı var. Bulunması çok keyifli bir bölge. O yüzden windsurf yapmak isteyenler için hem denizde vakit geçirebilmek hem karada yaratılmış ortamın güzel atmosferini yaşayabilecekleri bir yer. Herkesi Ayvalık’a davet ediyorum” diye konuştu.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un, yarışlarda kullanılmak üzere özel teknelerinden biri ile destek verdiği Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi İlk Ayak organizasyonun ödül töreni, 15 Temmuz Pazar günü Ayvalık çamlık sahil şeridinde saat 18.00’de yapılacak.

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