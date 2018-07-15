Ayvalık'ta düzenlenen sörf yarışları sona erdi

Tuncel YILMAZ/AYVALIK(Balıkesir), () - Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 2018 yarışının 1’inci etabı tamamlandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ayvalık Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 2018 yarışının 1’inci etabı sona erdi.

Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi, 2018 Yarışı'nın ilk ayak mücadelesi üç gün sonunda Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde tamamlandı. Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Ayvalık çamlık sahil şeridinde düzenlenen yarışlara 80 sporcu katıldı. Ayvalık Belediyesi tarafından çamlık sahil şeridinde, sporcular ve vatandaşların yarışları izlemesi için özel bir parkur oluşturuldu. U15, U17, U 20 kategorilerinde yapılan yarışmaya, ünlü sörfçü Çağla Kubat Diaz, eşi Jimmy Scot Diaz ile birlikte yarışa katılırken, Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Buğra Mehmet Kandiş de yarışlarda Ayvalık’ı temsil etti.

Şampiyonada Master dalında birinciliği Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübü sporcularından Özfer Uralp elde ederken, ikinciliği Ege Açıkdeniz Yat Kulübü sporcusu Ali Sinan Gerzile, üçüncülüğü de Göztepe Spor Kulübü sporcusu Tayfun Önür kazandı.

Şampiyonanın U15 Junior Erkek - U17 Erkek kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü sporcusu Sarp Önkahraman birinci, Çeşmealtı Rüzgarsörfü Kulübü sporcusu Berk Özcan ikinci, Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü sporcusu Recep Olcay Yurtseven de üçüncü oldu.

Yarışmaların U15 kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü sporcularından Berke Özay’ın birinci, Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü’nden Ulaş Levent ikinci, yine aynı takımdan Ege Berk Volkan da üçüncü oldu.

Şampiyonanın; U15 Junior Kız-U17 Kız kategorisinde; Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü sporcusu İpek Kaçan birinci, aynı kulüpten Aylin Özay ikinci olurken, şampiyonaya ferdi olarak katılan Asya Anastasya Varıcıoğlu da üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaların U15 Junıor etabında Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü sporcuları Aylin Özay birinci, Elif Ercan ikici ve Lara Mey Yalçın da üçüncü oldu.

Şampiyonanın U20 Kız - Kadın kategorisinde Göztepe Spor Kulübü sporcularından Fulya Ünlü birinci, Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü’nün Başkanı ünlü sörfçü Çağla Kubat Diaz ikinci, Mimar Sinan Rüzgar Spor Kulübü sporcusu Nimet Tülümen de üçüncü oldu.

U20 Kız kategorisinde Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü sporcuları; Nazlı Deniz Ürenli birinci, Ela Dönmez ikinci olurken bu branşta Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Sporcusu Ayşe Su Aygüven de üçüncülüğü elde etti.

Ayvalık’ta düzenlenen şampiyonanın U20 Erkek etabında Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübü sporcusu Luis Ferdinand Önder Göktepe birinci olurken, Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü sporcusu Ali Maga ikinci ve Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü sporcusu Kutay Levent de üçüncü oldu.

Şampiyonanın U20 Erkek etabında Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü sporcusu ve Çağla Kubat’ın eşi Jimmy Scot Diaz birinci, aynı kulüpten Orkan Yıldırım ikinci ve Göztepe Spor Kulübü sporcularından İsa Pamir Saçkan üçüncülüğü elde etti.

Ayvalık Belediye Başkanlığı Özel Yarışında ise birinciliği Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü kurucularından ve Çağla Kubat’ın eşi Jimmy Scot Diaz elde ederken; Göztepe Spor Kulübü sporcularından Ertuğrul İçingir ikinci, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübü sporcusu Luis Ferdinand Önder Göktepe de üçüncülüğü kazandı.

Dereceye girenlere ödüllerini Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Suakar, TYF temsilcisi ve Ayvalık Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Halil Ergül, Deniz Ticaret Odası Temsilcisi Ayvalıklı turizmci Alp Sezek, Ayvalık Turizm İlçe Müdürü Yasemin Gençer, DTO İzmir Temsilcisi Utku Birkan, şampiyonanın Başhakemi Eşref Uzun ve tertip komitesi üyeleri verdi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, sörfçülerin şampiyona süresince Ayvalık’a renk kattığını vurgulayarak, “İnşallah bundan sonra da bu tür organizasyonları Ayvalık’ımızda düzenleriz. Ayvalık, Türkiye’nin en güzel rüzgarlarını alan, çok çeşitli koyları olan bir yer. İnşallah minik oğlum Ümit de sizler gibi sörfçü olur” diye konuştu.

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