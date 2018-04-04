Aytemiz Alanyasporlu Sackey'e Brezilya usulü kutlama

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

Aytemiz Alanyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey'in doğum günü Brezilya usulü kutlandı. Arkadaşlarının un ve yumurtaya buladığı Sackey’in doğum günü kutlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Aytemiz Alanyaspor'un Ganalı oyuncusu Isaac Sackey'in 24'üncü yaş günü takım arkadaşları tarafından antrenman sahasında kutlandı. Kulüp tesislerindeki antrenmanın ardından sahaya getirilen pastanın mumlarını söndüren Sackey, pastayı kestiği sırada takım arkadaşları tarafından un ve yumurtaya bulandı.

Renkli görüntülerin yaşandığı Brezilya usulü doğum günü kutlamasının ardından Isaac Sackey ve takım arkadaşları birlikte fotoğraf çektirdi. Sackey daha sonra futbolcu ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti.

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