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Aytemiz Alanyasporlu Haydar Yılmaz: "Şanssız şekilde puan kaybettik"

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - AYTEMİZ Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi ve takım kaptanı Haydar Yılmaz, Göztepe maçında kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak şanssız şekilde puan kaybettiklerini söyledi. Aytemiz Alanyaspor'un...

Aytemiz Alanyasporlu Haydar Yılmaz: "Şanssız şekilde puan kaybettik"

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - AYTEMİZ Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi ve takım kaptanı Haydar Yılmaz, Göztepe maçında kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak şanssız şekilde puan kaybettiklerini söyledi.
Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Takıma 2 gün izin verilmesine rağmen bireysel olarak çalışan Yılmaz, antrenmanın ardından Göztepe maçını da değerlendirdi. Haydar Yılmaz, kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak şanssız bir şekilde puan kaybettiklerini söyledi.
Karşılaşma boyunca kendilerini destekleyen turuncu-yeşilli taraftarlara teşekkür eden Haydar Yılmaz, "Kalan 8 haftada taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyoruz. Onlar stadı doldurup bize destek vermeye devam ettiği sürece biz de istediğimiz sonuçları alarak takımımızı ligde tutacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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