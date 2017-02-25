Aytemiz Alanyasporlu Haydar Yılmaz: Elimi değil vücudumu taşın altına sokmaya hazırım

Engin ANAK / Alanya(ANTALYA),() - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un 4 sezondur kalesini koruyan tecrübeli kaleci 32 yaşındaki Haydar Yılmaz, Doğan Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçında yaptığı 8 kurtarışla spor gündeminde adından söz ettiren file bekçisi, Aytemiz Alanyaspor'da 2'nci Lig'de başladığı macerasına Spor Toto Süper Lig'de takım kaptanı olarak devam ediyor.

Haydar Yılmaz, "Bu oyuncu ve hoca ekibi, Aytemiz Alanyaspor taraftarları ile halkı bunu hak ediyor, Süper Lig'de daha fazla kalıcı olmayı hak ediyor. İnşallah ligde kalmak adına elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Kendim elimi değil, vücudumu taşın altına sokmaya hazırım" dedi.

"İYİ Kİ ALANYASPOR'A GELMİŞİM"

Aytemiz Alanyaspor'da olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Haydar Yılmaz, "Alanyaspor'daki maceram 2013 sezonunda Kartalspor'dan geldiğimde başladı. Buraya Efecan Karaca ve Timuçin Aşcıgil ile Kartalspor'dan geldik. Dönemin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığında bize yapmış olduğu teklifin sonrasında biz de Alanyaspor'a dahil olduk. Takımda o sezondan bir tek Efecan ile ben kaldım. Güzel bir sezon geçiriyoruz. İyi ki gelmişim buraya. 4 sezonda bir tek ben değil, camia olarak yaptığımız çıkışla adımızdan sıkça söz ettirdik. Burada 3 sezonda 2 play-off, bir şampiyonluk yaşadık. Tabii ki Alanyaspor'la ismimin duyulmasından dolayı Alanyaspor camiasının üzerimde çok emeği var. Benim de onlara katkım var, onların da bana katkısı var. Ve 4'üncü sezonumuzda Süper Lig'deyiz. Kendi adıma konuşmak gerekirse son zamanda işler çok şükür ki iyi gidiyor" dedi.

"ÇALIŞMAKSA ÇALIŞMAK, FEDAKARLIKSA FEDAKARLIK"

Takım olarak iyi bir grafik çizdiklerini anlatan Haydar Yılmaz, takımın yeni gelen oyuncularla güç kazandığını vurguladı. Takım için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını kaydeden Yılmaz, "Çünkü bu oyuncu ve hoca ekibi, Alanyaspor taraftarları ile halkı bunu hak ediyor, Süper Lig'de daha fazla kalıcı olmayı hak ediyor. İnşallah ligde kalmak adına elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Kendim elimi değil, vücudumu taşın altına sokmaya hazırım. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çalışmaksa çalışmak, fedakarlıksa fedakarlık, takımı motive etmekse motive etmek ya da kaptanlığın görevi neyse fazlasını yapmak için buradayım. Takım arkadaşlarımın da keza üst düzeyde konsantreleri var. Onlar da elinden gelenin fazlasını yapacak ki görüyorum hepsi iyi niyetli arkadaşlarımız. Oyuncular çok uzak yerlerden gelmiş olsa da çok yeni bir ekip olsak da toplama bir takım olarak gözüksek de hepsi değerli, hepsi kaliteli oyuncular. Ki zaten Vagner Love gibi kaliteli, dünyada kendini ispatlamış kaliteli bir forvet var. O da işin içinde canla başla mücadele ediyor. Bu kaliteli oyuncularla anlımız ak, başımız dik bir şekilde bu ligin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

"TRABZON PERFORMANSIM ABARTILDI, ŞİŞİRİLDİ"

Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor deplasmanındaki performansını da değerlendiren Haydar Yılmaz, şöyle dedi: "Maçın zorlu geçeceğinin farkındaydım. Bir kaleci olarak baktığında Trabzonspor bizim için büyük bir camia, büyük taraftar kitlesi var ve son 4 maçta da çıkış yakalamış bir ekip. Rüzgarı arkasına almış, yelkenleri açmış, havaya girmiş bir ekip. Onların karşısında maçın çetin ve çetrefilli geçeceğinin farkındaydık ama açık konuşmak gerekirse bu kadar bol pozisyon beklemiyordum. Belki onlar çok hızlı başladı ya da biz adapte olamadık maça. Şans faktörü denilen bir şey var, işte o benim yanımdaydı. Allah'ın yardımı benim yanımdaydı. Benim için olumlu ve güzel geçti. Hocamızın yaptığı değişiklikler yerinde ve zamanındaydı. O da rakiple dengeyi kurmak adına büyük bir etken oldu. Kendisi tecrübeli bir hoca sonuçta. O yüzden oradan 1 puanla döndüğümüz için mutluyuz. Maç sonunda basın ve sosyal medyalarda büyük ibrelerin beni göstermesi konusunda ise ben sadece işimi yaptım. Bu olayın kaba tabirle abartıldığını düşünüyorum. Sonuçta bu ligde bu tarz maçları oynayan tek kaleci ben değilim. Benimki denk geldi. Trabzonspor gibi büyük bir camiaya bu tarz bir performans göstermekle kamuoyu tarafından takdir topladım ama benim kendi düşüncem, biraz fazla abartıldı, şişirildi diye düşünüyorum. Tabi göz önünde olduğumuz için bunlar da olacak, futbolun içerisinde bunlar da vardır. Yeri gelecek üst düzeyde bahsedilecek, yeri gelecek aşağıya çekilmeye çalışacağız ama ben kendimi bildiğim için duruşumdan ve çizgimden vazgeçmem. Elimden geldiğince çıkar ve işimi yapmaya çalışırım."

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