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Aytemiz Alanyasporlu Barış Başdaş: "UEFA kupalarına gitmeyi umut ediyorum"

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), () Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferi Barış Başdaş, "Alanyaspor'un bulunduğu konum şu anda iyi değil ama çok kötü bir yerde de değiliz. Alanyaspor üst sıraları hedefliyor. İlerleyen senelerde inşallah...

Aytemiz Alanyasporlu Barış Başdaş: "UEFA kupalarına gitmeyi umut ediyorum"

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), ()

Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferi Barış Başdaş, "Alanyaspor'un bulunduğu konum şu anda iyi değil ama çok kötü bir yerde de değiliz. Alanyaspor üst sıraları hedefliyor. İlerleyen senelerde inşallah UEFA kupalarına gitmeyi de umut ediyorum" dedi.
Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarını ilçedeki bir otelde sürdürdü. Takımın yeni transferi stoper Barış Başdaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aytemiz Alanyaspor'daki ortamı çok sevdiğini, kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını aktaran Başdaş, "Buraya isteyerek geldim. Çok iyi bir kulübe geldim. Buraya gelirken başkanımız ve hocamız çok büyük saygı gösterdi. Ben de onlara layık olmak için sahaya çıkıp gereken saygıyı göstereceğime inanıyorum. Buraya gelir gelmez takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Yabancı, Türk hepsi çok iyi bir arkadaşlık grubu var burada. Hoca da zaten hep söylüyor bir takım olmamız gerektiğini, takım olduğumuz sürece iyi bir yerlere geleceğimizi. Hocamızın üst düzey inanılmaz pratik zekası var. Futbol bilgisi çok iyi. Ben bu arkadaşlık ortamıyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.
"UEFA KUPALARINA GİTMEYİ UMUT EDİYORUM"
Bir gazetecinin ligin ikinci yarısı için düşüncelerini sorması üzerine Başdaş, "Ligin ikinci yarısı iyi geçmesi gerekiyor. Çünkü Alanyaspor'un bulunduğu konum şu anda iyi bir yerde değil ama çok kötü bir yerde de değil. Ama tabi Alanyaspor üst sıraları hedefliyor. İlerleyen senelerde inşallah UEFA kupalarına gitmeyi de umut ediyorum. Alanyaspor'un çok iyi bir ekibi var. Kaliteli futbolculara sahip. Bunu da başaracak güçte" diye konuştu.
"ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Aytemiz Alanyaspor'un ilk yarıda yaşadığı savunma sıkıntısı konusundaki soruyu da cevaplayan Başdaş, şöyle dedi:
"Alanyaspor'u takip ediyorum. Ben de senelerdir Süper Lig'de oynuyorum. Maçlarını izliyordum diğer takımlarda oynadığım zaman. Şu an buradayım. Savunma sıkıntısı derken; savunma bütün ekipten oluşuyor. Bütün ekip iyi savunma yapması gerekiyor. Biz bunu mesela toplantıda da konuştuk. Premier Lig maçlarını izlediğimiz zaman, hocamız bunları bize gösterdiği zaman, takım halinde kompakt duruyorlar. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Çünkü gol yediğiniz zaman sadece savunma ya da kaleci gol yemiyor. Bütün takım gol yiyoruz, bütün takım halinde gol atıyoruz. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz."

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- Barış Başdaş röportajı

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