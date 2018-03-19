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Aytemiz Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımlara çağrıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - AYTEMİZ Alanyaspor'da Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Lamine Gassama, Fabrice N'Sakala ve Mamadou Fofana ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.  Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba, A Milli Takımın...

Aytemiz Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımlara çağrıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - AYTEMİZ Alanyaspor'da Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Lamine Gassama, Fabrice N'Sakala ve Mamadou Fofana ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. 
Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba, A Milli Takımın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Emre Akbaba A Milli Takımın Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampına katıldı. 
Stoper oyuncu Georgios Tzavellas Yunanistan'ın 23 Mart'ta İsviçre, 27 Mart'ta Mısır ile yapacağı özel maçlarda forma giyecek. Lamine Gassama aynı tarihlerde Senegal'in oynayacağı Özbekistan ve Bosna- Hersek özel karşılaşmalarında ter dökecek. Fabrice N'Sakala Demokratik Kongo'nun 27 Mart'ta Tanzanya ile yapacağı hazırlık maçında forma giyecek. Mali Mamadou Fofana da 23 Mart'ta Mali'nin 23 Mart'ta oynayacağı Japonya maçında ülkesinin milli takım formasını terletecek.
Bu oyuncular 28 Mart'ta Alanya'da dönecek.

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