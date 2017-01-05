Aytemiz Alanyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - SPOR Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, devre arası kampını çift idmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor. İlçedeki Goldcity Otel’de kampa giren Alanyaspor, sabah salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Futbolcular yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık içeren istasyon çalışması yaptı. Saat 17.30’da başlayan akşam antrenmanı ise otelin futbol sahasında gerçekleştirildi. Turuncu yeşilli futbolcular, akşam antrenmanına 'yüksek irtifa antrenman maskesi' takarak toplu halde koşuyla başladı. Yüksek rakımda koşma etkisi yapan ve o ölçüde efor sarf ettiren maske sayesinde futbolcular, akciğer performansını artırmaya yönelik çalışma yaptı. Daha sonra 2 gruba ayrılan turuncu yeşilli futbolcular dayanıklılık içeren çalışmalar yaptı.

Büyük bölümü yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 1.5 saat süren akşam antrenmanını Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik de izledi.

Turuncu yeşilli takım kamp çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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