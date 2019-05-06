Aytemiz Alanyaspor'un yeni formalarına Sural'lı tanıtım

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,() - Aytemiz Alanyaspor'un yeni sezon formalarının tanıtımı trafik kazasında yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın da canlandırıldığı bir videoyla yapıldı. Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezon formaları için tanıtım videosu hazırlattı. 29 Nisan'da Kayseri deplasmanı dönüşü VIP minibüsün yol kenarındaki su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet oyuncusu Josef Sural'ın canlandırıldığı tanıtım videosu kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan videoda "Mücadeleye yeni sezon formalarımızla devam ediyoruz" sloganına vurgu yapıldı.

JOSEF SURAL CANLANDIRILDI

Çek futbolcu Josef Sural'ı canlandıran ve videoda yüzü net görülmeyen bir oyuncunun önce spor salonunda çalıştığı, ardından da formasını giyip sahaya çıktığı görüntülerde yer aldı. Videoda, Sural'ı canlandıran oyuncunun çalımlar atarak ilerlediği, ardından da '90' diye tabir edilen direğin uzun ve kısa kenarının kesiştiği noktadan topu ağlara gönderdiği anlara yer verildi. Görüntülerde takımın gol atmasının ardından stat içerisindeki hoparlörden geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Josef Sural'in ismi anons edildi. Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasının filelere asıldığı videonun son bölümünde ise futbolcular Taha Yalçıner, Efecan Karaca ve Papiss Demba Cissé yeni sezon formalarıyla ortaya çıktı.

"ACILARDAN ÇIKARDIĞIN DERSLE 90'DAN VURACAKSIN"

Videoda yapılan seslendirmede ise "Mücadeleye başlarken büyük hayaller kuracaksın. Hedefe giden yolda hız kesmeden koşacaksın. Forman kalkanın olacak, daima dimdik duracaksın. Karanlığından sıyrılıp, ışıkları birer birer yakacaksın. İçindeki inançla kazanmak için oynayacaksın. Acılardan çıkardığın dersle 90'dan vuracaksın. Çünkü mücadele senin formanın ruhunda var" ifadeleri yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tanıtım videosu