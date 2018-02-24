Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından  

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Karaman: "Mücadele bitmiş değil"

"Taraftar haklıdır"

Rıza Çalımbay: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"

Engin ANAK / ALANYA- ANTALYA,()

Spor Toto Süper Lig'in 23’üncü haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kendisini istifaya çağıran taraftara, “Nihayetinde ligde sıralama durumunda zordayız. Taraftar bunu da değerlendiriyor söylemekte haklılar” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise “Galip geldiğimiz için mutluyuz. Artık herkese güven geldi. Bunun devamı gelecektir” diye konuştu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, aldıkları mağlubiyetin beklemedikleri bir sonuç olduğunu söyledi. Maça çıkarken kaybetmemeye odaklandıklarını belirten Karaman, “Golü bulduk, 1-0'dan sonra skoru 2-0 yapacak pozisyonlarımız var. Devreye 1-0 girip, topu ayağımızda tutarak ikinci golü bulmayı düşündük ama ilk gol çok basitti. Bu pozisyonda gol olmaması lazımdı. Gol olduktan sonra oyuncularımızın hakeme itirazı var ve bu itirazdan sonra da maç bitene kadar Alanyasporlu oyuncuların hakeme olan güveni kaybetmesi bizim açımızdan oyunu strese ve bir an önce gol bulmaya zorladı. Nihayetinde net kaçırdığımız 2 pozisyon var. Belki hakem itme pozisyonuna penaltı verse farklı olacaktı. Bu pozisyonda oyuncularımızın hakeme olan güvensizliği oyun içerisinde stresin artmasına neden oldu. 2-3 net gol pozisyonumuz var ve bunları değerlendiremedik. En azından kaybetmememiz gerekiyordu. Biz bu maçı değerlendiremedik ama nihayetinde 11 maç var. Bu 11 maçta camianın, oyuncuların ayakta durması lazım çünkü mücadele bitmiş değil” dedi.

"TARAFTAR HAKLIDIR"

Bir gazetecinin taraftarların kendisine istifa tezahüratı yapmasını sorması üzerine Karaman, “Taraftar haklıdır. Mağlup takım ve teknik adam da benim. Belki oyundan, belki de skordan memnun değil. Taraftarın bu düşüncesini de eleştirecek durumda değilim. Nihayetinde maç bitmiş ama ortada iyi mücadele eden, çok net gol pozisyonuna giren ve çok basit goller yiyen ve girdiği net pozisyonları da değerlendiremeyen bir takım var. Ben bir teknik adam olarak girdiğimiz pozisyonlara baktığımda maçın hem 1-1, hem 2-1’den sonra net pozisyonlar var. Bazı takımlar 2-1’den sonra oyun disiplininden kopar, mahkum duruma düşer. Nihayetinde ligde sıralama durumunda zordayız. Taraftar bunu da değerlendiriyor söylemekte haklılar” diye konuştu

RIZA ÇALIMBAY: "GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şöyle dedi: “Maç iki takım açısından da çok önemliydi. Çok gergin, stresli ve mücadeleci geçti. Biz ilk 20 dakikadan sonra iyi futbol oynadık. Özellikle ikinci yarıda, ikinci golden sonra pozisyonlar da bulduk ama onları değerlendiremedik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Artık herkese güven geldi. Bunun devamı gelecektir. Bizim çok iyi maçlarımız oldu. Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Başakşehir maçları olsun, bunları da kaybetmememiz gerekiyordu. Futbolun içerisinde olan şeyler ama bugün buraya galibiyet için geldik. Tek düşüncemiz galibiyetti, başka bir şey düşünmüyorduk. Her türlü riske de maçta girecektik ve bunu da ikinci yarıda yaptık. Özellikle sonradan gelen arkadaşlarımız takıma çok faydalı oldu. Mutluyuz, kalan maçlarımızı daha güvenli ve daha iyi şekilde bitireceğiz. İnşallah daha iyisini yapacağız."

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