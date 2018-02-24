Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: 1-2

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Serkan Çınar (xxx), Kemal Yılmaz (xxx), Süleyman Özay (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy (xx)- Sackey (xxx), Efecan Karaca (xxx), Emre Akbaba (xxx), Villafanez (xxx), Barış Başdaş (xxx), Welinton (xx), Tzavellas (xx)(Dk.80 M’Billa xx), Douglas (xxx), Junior Fernandes (xxx), Lamine Gassama (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx)- Durica (xx), Okay (xxx), Sosa (xxx), Olcay (xx)(Dk.46 N’Doye xxx), Uğur (xxx), Burak Yılmaz (xxx), Abdülkadir (xxx)(90+3 Onazi), Kucka (xx)(Dk.60 Yusuf Yazıcı xx), Pereira (xxx), Filip Novak (xx)

GOLLER: Dk. 9 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 68 Burak, Dk. 77 Abdülkadir (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Tzavellas, Efecan Karaca, Barış Başdaş, Villafanez, Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Durica, Sosa, Onur, Burak (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında evinde Trabzonspor’u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

6’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Gassama’nın ceza sahasına yaptığı ortasına Alanyasporlu oyunculardan önce Trabzonspor defansı müdahale etti. Dönen topa Emre Akbaba sert vurdu Onur topa uzandı.

9’uncu dakikada orta sahada topa sahip olan Burak geriye pas yaptı ancak top takım arkadaşına gelmeden Emre Akbaba topu çalarak hızla ceza sahasına sokuldu. Sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla Emre Akbaba kaleci Onur’un sağından topu filelerle buluştu: 1-0.

21’inci dakikada taç ile başlayan oyunda Sosa kale arka direğine ortaladı. Kafalardan seken topa Novak ayak koyarak gol vuruşu yaptı ancak maçın hakemi Serkan Çınar pozisyonun ofsayt olduğuna karar vererek golü geçersiz kıldı.

65’inci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Pereria topu ceza sahası ortaladı. Topa yükselen N'doye'nin kafa vuruşunda kaleci Remy topu kontrol etti.

68’inci dakikada Trabzonspor’un kullandığı kornerde kale önüne gelen top Aytemiz Alanyaspor defansından döndü. Yusuf Yazıcı’nın tekrar kale önüne gönderdiği top kaleci Remy’den döndü. Yaşanan karambolda topu kontrol eden Burak’ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

74’üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasına sokulan N’Doye sert vurdu. Kaleci Remy’nin yumrukladığı topu kontrol eden Burak şut çekmek üzereyken ayak koyan Welinton topu kornere çeldi.

77’nci dakikada gelişen Trabzonspor kontra atağında N’Doye’un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir’in şutu kaleci Remy’i geçerek ağalarla buluştu: 1-2.

81’inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası önünde Fernandes’in topuk pasıyla çizgi önünde topla buluşan Emre Akbaba sert vurdu. Topu kaleci Onur güçlükle kornere çeldi.

88’inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Barış’ın pasıyla hareketlenen Douglas, ceza sahası dışında iki Trabzonsporlu oyuncunun arasından sert vurdu fakat top kalecide kaldı.

Karşılaşma Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğüyle sonlandı.

FOTOĞRAFLI