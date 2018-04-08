Aytemiz Alanyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-1 

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()



STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Hakan Yemişken (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Sackey (xxx), Maniatis (xx)(Dk.62 Taha xx), Emre Akbaba (xxxx), Villafanez (xx), N'Sakala (xxx), Welinton (xxx)(Dk.74 Barış Başdaş xx), Tzavellas (xxx), Junior Fernandes (xxxx), Douglas (xxx)(Dk.62 Efecan xx), Lamine Gassama (xxx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xx)- Muğdat (xxx), Ömer Bayram (xxx), Sissoko (xx)(Dk.46 Onur xx), Seleznov (xxx), Mustafa Yumlu (xxx), Dany (xx)(Dk.76 Henrique xx), Olcan (xx)(Dk.46 Bilal Kısa xx), Larsson (xxx), Borges (xx), Caner (xx)

GOLLER: Dk.24, Dk.90+4 Emre Akbaba, Dk.44 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk.90+2 Muğdat (Teleset Mobilya Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Junior Fernandes, Welinton, Haydar Yılmaz, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Muğdat, Caner (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor'un Onursal Başkanı da olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ak Parti Antalya milletvekilleri Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda top Akhisarspor savunmasından sekti. Savunmadan seken topa Sackey gelişine sert vurdu ancak üsten auta gitti.

10'uncu dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba ile duvar pası yapan Junior Fernandes ceza alanına hızla girdi. Mustafa Yumlu ile mücadelesi sonrası yerde kalan Fernandes, kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

12'nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Douglas'ın pasında topla buluşan Junior Fernandes ceza sahası içinde sert vurdu ancak Dany araya girerek topu çeldi.

22'nci dakikada ceza sahasının sol çizgisinde serbest vuruş kazanan Akhisarspor'da topun başına geçen Seleznov kaleye sert vurdu. Topu kaleci Haydar kornere yumrukladı.

24'üncü dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Lucas ile duvar pası yapan Maniatis topu ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba'ya pasladı. Kalenin sol çaprazında topla buluşan Emre gelişine sert vurdu, top kaleci Lukac'a çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada orta sahada başlayan Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in pasında topla buluşan Douglas ceza sahası çizgisinde kaleye arkası dönük şekilde topu kontrol etti. Bekletmeden dönerek vuran Douglas'ın şutunu kaleci Lukac güçlükle kornere çeldi.

38'inci dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Seleznov hızla rakip sahaya sokularak ceza sahasına koşu yapan Muğdat'ı düşündü. Bu oyuncunun pasında kale önüne giden topa Tzavellas son anda müdahale ederek kornere gönderdi.

44'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in aşırtma pasında hızla ceza sahasına girerek defansın arkasına sarkan Junior Fernandes gelişine vurduğu plase vuruş kaleci Lukac'ın solundan filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonlandı.

51'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in derin pasında topla buluşan Douglas hızla ceza sahasına sokuldu. Topu kontrol etmeye çalışan Douglas'a kaleci Lukac'ın zamanında müdahalesi golü engelledi. Boşta kalan topu ise Lukac kontrol etti.

58'inci dakikada gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında Bilal Kısa topu ceza sahası önünde bulunan Seleznov'a gönderdi. İki oyuncu arasından sıyrılan Seleznov sert vurdu. Top kaleci Haydar'ın müdahalesiyle kale direğine çarparak kornere gitti.

74'üncü dakikada Fernandes'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba'ya Lukac son anda müdahale etti. Kaleci Lukac ikinci hamlede topa sahip oldu.

90+2'nci dakikada serbest vuruş kazanan Akhisarspor'da Bilal'in ortasında kale önünde topa yükselen Muğdat'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

90+4'üncü dakikada rakip defasın hatasında kale önünde topu kazanan Junior Fernandes, penaltı noktası üzerinde boş pozisyondaki Emre Akbaba'ya indirdi. Emre'nin gelişine sert vurdu ve kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-1.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonlandı.

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