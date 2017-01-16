ANTALYA, () - AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar istifa etti. Hüseyin Kalpar, "Yönetim kuruluna istifamı sundum. Yönetim kabul etti" dedi.
Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Kalpar istifa etti (1)
ANTALYA, () - AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar istifa etti. Hüseyin Kalpar, "Yönetim kuruluna istifamı sundum. Yönetim kabul etti" dedi.
16 Ocak 2017 Pazartesi 13:42
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