Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP Milletvekili Yarkadaş " Arkadaşlarımızın aracına ateş açıldı"
CHP'li genç afiş asarken silahlı...
THY 852 sefer gerçekleştirecek
THY 852 sefer gerçekleştirecek
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki

Aytemiz Alanyaspor Susiç'le anlaştı (1)

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Bosna Hersekli teknik adam 61 yaşındaki Safet Susiç'le anlaştı.  

Aytemiz Alanyaspor Susiç'le anlaştı (1)
SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Bosna Hersekli teknik adam 61 yaşındaki Safet Susiç'le anlaştı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.