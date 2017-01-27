Aytemiz Alanyaspor Susiç'le anlaştı (1)
SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Bosna Hersekli teknik adam 61 yaşındaki Safet Susiç'le anlaştı.
27 Ocak 2017 Cuma 15:30
SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Bosna Hersekli teknik adam 61 yaşındaki Safet Susiç'le anlaştı.
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