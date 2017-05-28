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Aytemiz Alanyaspor, stadındaki 'arena' adını çıkardı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'Bahçeşehir Okulları Arena' olan stadının adını 'Bahçeşehir Okulları Stadı' olarak değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep...

Aytemiz Alanyaspor, stadındaki 'arena' adını çıkardı
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'Bahçeşehir Okulları Arena' olan stadının adını 'Bahçeşehir Okulları Stadı' olarak değiştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın statlardan 'arena' adının kaldırılacağını açıklamasının ardından Aytemiz Alanyaspor yönetimi, geçen cuma günü aldığı kararla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) stadın adının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.
Bu yıl sezon ortasında imzalanan sponsorluk anlaşması gereği Alanya Oba Stadı'yken 'Bahçeşehir Okulları Arena' olarak değiştirilen stadın adı, son başvuruyla birlikte bir kez daha değişti. Aytemiz Alanyaspor'un Oba Mahallesi'ndeki 13 bin kişi kapasiteli stadının adı 'Bahçeşehir Okulları Stadı' oldu. Kulüp yönetiminin TFF'nin onayladığı isim değişikliği kararının ardından stattaki tabelaların değişimi için de çalışmalara başladığı belirtildi.

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