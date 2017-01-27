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Aytemiz Alanyaspor Safet Susic'le sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Susic'in yardımcılığını ise eski futbolcu Elvir Balic yapacak. Boşnak teknik direktör Safet Susic, Aytemiz Alanyaspor'la kulüp...

Aytemiz Alanyaspor Safet Susic'le sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Susic'in yardımcılığını ise eski futbolcu Elvir Balic yapacak.

Boşnak teknik direktör Safet Susic, Aytemiz Alanyaspor'la kulüp binasında kendisini 1,5 yıllığına turuncu yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın başına herkesin bildiği tecrübeli bir isim olan Safet Susic'i getirdiklerini söyledi.

Teknik adam Susic'in Türkiye'yi de yakından tanıdığını belirten Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Sayın hocamız Hüseyin Kalpar'dan sonra hangi teknik direktör gelecek söz konusuydu. Zaman zaman çalışmalarımız oldu ancak hiç görüşmediğimiz hocaların isimleri de gündeme geldi. Kulüpte boşluk olduğu zaman birçok hocanın isminin geçmesi doğaldır. Bugün burada herkesin bildiği, Türkiye'de birçok kulüpte görev almış Safet Susic hocamızla 1,5 yıllık anlaşma yaptık. Kendisinin takımımıza katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Öncelikle camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Hocamıza başarılar diliyorum. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Sonraki süreçte de hak ettiğimiz yere hep birlikte çıkacağımızı ümit ediyorum."

"DURUMUMUZ O KADAR KÖTÜ DEĞİL"

Tecrübeli teknik direktör Safet Susic ise Türkiye'ye tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Alanyaspor'un bu süreçte birçok ünlü teknik adamı mercek altına aldığını kaydeden Susic, "Öncelikle sayın başkanımıza ve yönetim kuruluna bu kadar çok adayın içerisinde beni seçtikleri için teşekkür ederim. Şehir ve tesisleri çok beğendim. Takım da fena değil. Durumumuz o kadar kötü değil. İyi sonuçlar almamak için hiçbir neden yok" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un puan sıralamasında altında 4 takımın yer aldığını da kaydeden Susic, "Çok kötü bir durumda değiliz. İnşallah iyi sonuçlar alarak ligde kalacağız. Şimdiden önümüzdeki seneyi de düşünerek çok daha iyi bir takım kurmalıyız. Takıma baktığımda 28 oyuncumuz var. Yeni bir transfere ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Her zaman Türk ligini takip ediyorum ancak çok fazla maç izleme şansım olmadı. Daha çok milli takımı takip ediyorum. Her hafta sonunda maç özetlerini mutlaka izliyordum" diye konuştu.

Safet Susic'in yardımcılığını ise eski futbolcu Elvir Balic yapacak.

Görüntü Dökümü:

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- İmza töreninden görüntü

- Hasan Çavuşoğlu konuşması

- Safet Susic konuşması

- İmzanın atılması

(Haber-Kamera:Engin ANAK/ALANYA (Antalya) )

 

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