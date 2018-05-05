Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: 1-1

Engin ANAK/ALANYA(Antalya),()

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Turan (xxx), Tarık Ongun (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx) - Gassama (xxx), Sackey (xx) (Dk. 70 Taha xxx), Welinton (xxx), Emre Akbaba (xxx) (Dk. 90 Berkan), Villafanez (xxx), N’Sakala (xxx), Taha (xxx), Tzavellas (xxx), Douglas (xxx), Efecan (xxx) (Dk. 77 Cenk Ahmet xx),

OSMANLISPOR: Karcemarskas (xxx) - Yalçın (xx) (Dk. 85 Anıl), Ceyhun (xxx), Moreira (xx)(Dk. 62 Muhammet Bayır xx), Umar (xxx), Lembi, Regattin (xxx), Numan (xxx), Pinto (xxx), Musa (xx) (Dk. 87 Özer), Cikalleshi (xxx)

GOLLER: Dk. 33 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 49 Ceyhun (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Tzavellas, Sackey, N’Sakala, Maniatis, Gassama, Taha (Aytemiz Alanyaspor) - Yalçın, Pinto (Osmanlıspor)

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında evinde Osmanlıspor’u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Onursal Başkanı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de izledi.

3’üncü dakikada sol kanattan ileri çıkan Villafanez, Emre Akbaba'dan aldığı pasla topu Osmanlıspor ceza alanına doğru havalandırdı. Douglas'ın röveşatasında top üstten auta gitti.

6’ncı dakikada ceza sahası yayı üzerinden Osmanlıspor'dan Musa Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Haydar Yılmaz parmaklarının ucuyla topu çıkardı. Oluşan karambolde Alanyaspor savunması topu güçlükle uzaklaştırdı.

9’uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor’un orta sahanın 2 metre gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Welinton kale önüne uzun bir pas attı. Burada koşu yapan Villafanez son anda yetiştiği topa uzanarak vurdu ancak top kalecide kaldı.

33’üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında orta sahada Villafanez’in soldan koşu yapan Emre Akbaba’ya yaptığı ara pasında topla buluşan Emre Akbaba’nın kale önüne sokularak yaptığı plase vuruşu kaleci Karcemarskas’ı geçerek ağlarla buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

46’ncı dakikada sağ kanattan Regattin topu Lembi'ye pasladı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği ortaya Umar kafayla penaltı noktasına çıkardı. Alanyaspor defansı son anda topu uzaklaştırdı.

49’uncu dakikada Alanyaspor ceza sahası dışındaki mücadelede Musa Çağıran topu Ceyhun’a çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluştu: 1-1.

55’inci dakikada sağ kanattan Efecan Karaca topu ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba'ya yükseltti. Emre’nin gelişine vuruşunda top Karcemarskas’ta kaldı.

65’inci dakikada Tzavellas'ın sağ kanattan uzun gönderdiği topu kontrol eden Villafanez ceza sahası yayı üzerindeki müsait pozisyondaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

66’ncı dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Yapılan pres sonucu topla buluşan Musa Çağıran ceza sahası içine topu gönderdi. Umar'ın vuruşunda top üst direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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