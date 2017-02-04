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Aytemiz Alanyaspor, OFK Pirin'i 3-0 yendi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Bulgar Süper Lig takımlarından OFK Pirin'i 3-0 yendi. Takımının başında ilk maçına çıkan teknik direktör Safet Susic, "Mevcut oyunculardan...

Aytemiz Alanyaspor, OFK Pirin'i 3-0 yendi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Bulgar Süper Lig takımlarından OFK Pirin'i 3-0 yendi. Takımının başında ilk maçına çıkan teknik direktör Safet Susic, "Mevcut oyunculardan çok memnunum. Hepsi iyi durumda. En önemli şey de hepsi ciddi şekilde sahada işlerini yapıyor" dedi. 
'OYUNCULARDAN ÇOK MEMNUNUM'
Takımının başında ilk maçına çıkan Teknik Direktör Safet Susic, karşılaşma sonrası değerlendirmede bulundu. Susic, "Bir hafta içinde gördüm ki takım kolay oyun alıyor ve iyi durumdayız. Bu hazırlık maçını kazanmamız iyi oldu. Takımımız 3 maç peş peşe yenildiği için şu anki galibiyet bizim için iyi moral oldu. Gençlerbirliği maçı için en önemli şey iyi hazırlanmak ve yeneceğiz. Mevcut oyunculardan çok memnunum. Hepsi iyi durumda. En önemli şey de hepsi ciddi şekilde sahada işlerini yapıyor. Biz geldiğimiz ilk andan itibaren iyi antrenman yapıyorlar, çok iyi çalışıyorlar. Düşünüyorum ki inşallah iyi iş yaparız" diye konuştu. Bu maçta 4-3-3 oynadıklarını anlatan Susic, "Ama ilerleyen maçlarda bakacağız. Eminim ki iyi olacak. En önemli şey bugün çok koştuk, çok savaştık, iyi oynadık, gol yemedik. Çünkü bizim sıkıntımız gol yemekti" dedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Efecan kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu beraberinde koşan Vagner'e gönderdi. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
61'inci dakikada orta sahadan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Candeias'ın pasında kale önünde topla buluşan Plet'in sert vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0. 65'inci dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Plet rakip oyuncular tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Candeias'ın topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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