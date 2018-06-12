Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal ile sözleşme yeniledi

ANTALYA, ()

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Teknik Direktör Mesut Bakkal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Mesut Bakkal ile daha önce Ankara'da prensip anlaşması yaptıklarını ve bugün resmi sözleşmeye imza attıklarını söyledi. Anlaşmanın Alanyaspor camiasına hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Hocamızdan memnunuz, inşallah o da bizden memnundur. 2018- 2019 sezonunda kaldığımız yerden devam devam edeceğiz. Yeni sezonda Aytemiz Alanyaspor'umuz hak ettiği yerlere gelecektir. Camiamıza tekrar hayırlı olsun" dedi.

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ MESUT BAKKAL HOCAMIZ"

Transfer çalışmaları hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Transfer çalışmaları kolay olmuyor. Tabii ki düşündüğümüz, planımızda olan futbolcular var ama henüz netleşen bir şey yok. Netleştiği zaman zaten ilk sizlerle paylaşacağız. Ulusal basında ve her yerde yazılan çok fazla şey var. Bu mevsim de transferin olma dönemi, hareketlilik dönemi. Her haber doğru çıkacak diye bir şey yok. Gerçeği yansıtmayan çok haber çıkıyor. Bizim bunlara ayıracak vaktimiz de zamanımız da yok. Bunlar olağan şeyler. Şu anda transfer ettiğimiz bir futbolcu yok. Bugün en büyük transferimiz Mesut Bakkal hocamız. Futbolcularla alakalı da, hocamızın da bilgisi doğrultusunda transfer komitemiz belirli futbolcularla görüşmesini sürdürüyor. İnşallah netleşince sizlerle yine imza töreninde paylaşacağız" diye konuştu.

"MUTLU VE HUZURLU OLMAK BAŞARIYI GETİRİYOR"

Alanyaspor başkanı ve yönetimine teşekkür eden Mesut Bakkal ise, "Çok sevdiğim bir camia, alıştığım bir camia. Burada olmaktan dolayı hakikaten çok mutluyum. Tekrar çalışmak, tekrar büyük başarılara imza atmak ve bu takımı daha yukarılara çekmek en büyük isteğim. Kızım bana 'Baba Alanya'da inanılmaz bir enerji var. Bunu ben de anlıyorum' dedi. Hakikaten mutlu olmak, bulunduğun yerde mutlu ve huzurlu olmak başarıyı getiriyor. İnşallah hep beraber geçen seneki sıkıntıları çekmeden rahat bir ortam ve rahat bir lig geçirmek en büyük dileğim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Hem camiaya, hem bana, hem de Alanyaspor camiasına, taraftarlarına tekrar hayırlı olsun. İnşallah hep beraber iyi bir sezon geçiririz. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mesut Bakkal kendisini bir yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

TAKIMIN KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Diğer yandan Aytemiz Alanyaspor'un 2018- 2019 sezonu öncesi kamp programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da tesislerde başlayacak Alanyaspor, 30 Haziran'a kadar çalışacak. Kamp döneminin ilk etabını 1- 14 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da geçirecek olan Alanyaspor, ilk etap kampının ardından 15- 16 Temmuz tarihlerini izinli olarak geçirecek. İkinci etap kamp çalışmaları ise 17- 29 Temmuz tarihlerinde Bolu- Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilecek. 30- 31 Temmuz tarihlerinde yapılacak iznin ardından takım 1-4 Ağustos tarihlerinde Ankara'da TSYD Kupası'na katılacak.

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