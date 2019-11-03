Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Engin ANAK/ALANYA, ()-







SÜPER Lig'in 10'uncu hafta maçında 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahasında oynadıkları maçın zorlu geçtiğini belirtti. Bugün zor bir maç oynadıklarını kaydeden Bulut, "Aslında bir puan baktığınızda iyi görünüyor ama biz bugün maalesef 2 puan kaybettik. Çünkü bugün gerçekten takım defans anlamında olsun, mücadele anlamında olsun çok iyi işler yaptı. Hücum anlamında da çok iyi işler yaptılar ama maalesef o bir gol eksikti, yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Başakşehir gibi bir takımı, ofansif hattına baktığınızda çok etkili futbolcuları olduğunu görüyorsunuz ama biz bu rakibe karşı önlemimizi aldık, çok iyi çalıştık ve iyi de yaptık. Oyuncularımı bu mücadeleden, oyundan dolayı tebrik ediyorum" dedi.



“HEP ÜSTÜN OYNAYAN TAKIM ALANYASPOR"



Bir gazetecinin son maçlarda 4 beraberlik olduğunu belirterek takımının bir konsantrasyon kaybının olup olmadığı sorusu üzerine Erol Bulut, “Deplasmanda olsun, evimizde olsun hep üstün oynayan takım Alanyaspor. Sadece bazen gol eksiğimiz var, gol atamıyoruz. Belki Gençlerbirliği maçında ve Gaziantep maçında, diğer maçlara kıyasladığınızda çok üst düzey performans göstermedik ama yine de etkin takımdık ve kazanabileceğimiz maçlardı hepsi. Kaybettiğimiz maçlar dahil, kaybettiğimiz Beşiktaş maçı var, orada da üstün takım olan, yeterince gol pozisyonuna giren ama golü bulamayan bir Alanyaspor vardı. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz, çalışacağız, lig 34 hafta" diye konuştu.



"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"



Haftaya karşılaşacakları Trabzonspor maçını da değerlendiren Erol Bulut, “Önümüzdeki haftada zor bir maçımız olacak. Trabzonspor bu hafta kaybedebilir ama sonuçta siz Trabzonspor'a karşı oynuyorsunuz. İyi bir ekip, iyi maçları oldu. Biz her zaman sahaya zaten 1 puan alarak çıkıyoruz. Çünkü maç 0-0 başlıyor. Daha fazla alabiliyorsak, fazlasını almaya çalışıyoruz. Bizim için değişen bir şey yok" diye konuştu.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEPHESİ



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise, bugün oynanan maçın ligin üst sıralarını zorlayan iki takımın mücadelesi olduğunu söyledi. Buruk, "Bugün maçtan önceki düşüncelerimiz (Alanyaspor ile ilgili), beklediğimiz oyun aşağı yukarı birebir gerçekleşti. Uzun toplar oynayan, yüksek toplar oynayan, bunların ikinci toplarını almaya çalışan, önde çok kaliteli hücum yapmaya, rakiplere pozisyon üretmekte zorlanmayan bir takımdı. Bugün maçın genelinde Alanyaspor'da bunu gördük. Bizim oyunumuzu da İrfan Can çıkana kadarki bölüm ve ondan sonraki bölüm olarak ayırabiliriz. Burada İrfan Can'ın çıkması hem Mahmut'un bugün oyunda olmaması sakatlığından dolayı, hem orta sahadaki hem dizilişimizi hem oyun kurmamızı hem 2'nci toplardaki üstünlüğümüzü bize kaybettirdi. Rakibimize özellikle kenar ortalarında verdiğimiz pozisyonlar oldu, duran toplarda verdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci yarı Berkay'ı oyuna aldıktan sonra oyunu biraz daha dengeledik. O bölümü daha iyi oynadık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, goller de bulabilirdik. 2'nci yarı rakibimizin girdiği pozisyonlar özellikle yan ortalar, yan ortalarda oldukça etkili olan bir takım, rakibimizden gol de yiyebilirdik" dedi.



“KÖTÜ GÖZÜKMÜYOR"



İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Buruk, şöyle dedi:



“Bugün baktığımızda; tam olarak istediğimiz oyunu sahaya sunabildik mi dersek, o anlamda çok da umutlu değilim, memnun değilim ama zor bir periyottan geçiyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz hem Avrupa Ligi hem Türkiye ligi. Bugün buradaki İrfan Can'ın sakatlığı, Mahmut'un sakatlığı hem bu temponun içerisinde milli takım. İkisi bir arada olunca bu tür ufak tefek sakatlıklar, yorgunluklar bazen takımlarda oluyor. Ama günün sonunda baktığımızda Alanya deplasmanında alınmış 1 puan bugün için böyle bir oyunla aldığımız 1 puan, bizim için kötü gözükmüyor."



“ELLE MÜDAHALE VARDI"



Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın bazı kararlarını da eleştiren Okan Buruk, “Maçın bütün bölümlerinde hakemin de özellikle bütün kararlarında Alanyaspor'a daha öncelik tanınması ve hem faul standartları hem kart standartlarında çok fazla aleyhimize verilen kararlar oldu. Yani el pozisyonu, 2-3 tane elle müdahale vardı. Ben kulübeden gördüm pozisyonları, hakem devam ettirdi. Hakemin performansı da baktığımızda bizim açımızdan sevindirici değildi ama tabi ki günün sonunda 2 takım mücadele etti. Alanyaspor'u kendi sahasında verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum, bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.