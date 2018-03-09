Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 4-1

Emre ve Epureanu Beşiktaş maçında yok

Engin ANAK/ALANYA, (Antalya), ()-

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Duran (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx) - Sackey (xxx), Efecan Karaca (xxx) (Dk. 79 Cenk Ahmet xx), Mbilla (xxx) (Dk. 67 Villafanez xxx), Emre Akbaba (xxx), N’Sakala (xxx), Welinton (xxx), Tzavellas (xxx), Junior Fernandes (xxx), Taha (xxx) (Dk. 84 Fofana), Lamine Gassama (xxx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan (xx) - Çaiçara (xxx), Attamah (xx), Epureanu (x), Clichy (xx), Emre Belözoğlu (xx), Mahmut (xx), Visca (xxx), Mossoro (xx) (Dk. 46 Bajic xxx), Kerim Frei (xx) ( Dk. 78 Elia xx), Mevlüt (xx) (Dk. 69 Napoleoni xx),

GOLLER: Dk. 32 ve Dk. 88 Junior Fernandes, Dk. 66 Efecan Karaca, Dk. 81 Emre Akbaba, (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 84 Bajic (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Mahmut, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 71 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı izlemeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı ağabeyi Hasan Çavuşoğlu, ilçede yaşayan şehit ailelerine yapılan yardım kampanyasında toplanan paraların hesap cüzdanlarını maçtan önce törenle şehit ailelerine teslim etti..

4’üncü dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Kerim Frei topu arka direğe havalandırdı. Mevlüt Erdinç'i ıska geçtiği topa Caiçara kafayla vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz rahatlıkla kontrol etti.

28’inci dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topu rakip oyunculardan kapan Mbilla hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle başa baş kalan bu oyuncunun sert şutunda top auta çıktı.

32’nci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahasının yanında topla buluşan Mbilla’nın geriye topuk pasıyla topu kazanan Junior Fernandes, Başakşehir defansını geçerek kalenin çaprazına kadar sokuldu ve sert vurdu. Top kaleci Volkan’ı da geçerek ağlarla buluştu: 1-0

38’inci dakikada Başakşehir’in defans hatasından dolayı topu kazanan Mbilla topu bekletmeden Emre Akbaba’ya pasladı. Hızla ceza sahasına giren Emre Akbaba sert vurdu ancak Volkan topu kontrol etti.

53’üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası dışından Visca'nın sert şutunu kaleci Haydar Yılmaz yumrukladı. Dönen topu Bajic vurmak istedi ama kaleci Haydar tekrar müdahale etti. Dönen topu ise Welinton uzaklaştırdı.

66’ncı dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes ceza sahasında geriye dönerek çaprazındaki Taha’ya verdi. Topu kontrol eden Taha sert vurdu ancak top kaleci Volkan’dan sekti. Dönen topa ise kale önünde bulunan Efecan topu aldı ve düzelterek sert vurdu. Top kaleci Volkan’ın üstünden fileleri havalandırdı: 2-0

71’inci dakika Alanyaspor atağında Emre Akbaba’ya sert müdahale eden Epuanu ikinci sarı kartta kırmızı kartla oyundu dışı edildi.

72’nci dakikada Aytemiz Alansyaspor’un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Welinton kafayla topu arka direğe yönlendirdi. Burada topla buluşan Emre Akbaba topu düzelterek yaptığı röveşata vuruşu az farkla auta gitti.

81’inci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cenk Ahmet’in ara pasında topla buluşan Junior Fernandes ceza alanına girerek yerden verdiği pasta arka direğin önünde topa uzanan Emre Akbaba’nın şutu ağları havalandırdı: 3-0

84’üncü dakikada soldan gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia rakiplerini geçerek ceza sahasına sokuldu ve kaleye vurdu. Dönen topu kontrol eden Bajic topu filelere gönderdi: 3-1

88’inci dakikada kaleci degajıyla topla buluşan Junior Fernandes hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Volkan’ı da çalımlayan Fernandes sert vuruşuyla, takımının 4’üncü kendinin 2’nci golünü ağlara gönderdi: 4-1

89’uncu dakikada ise Emre Akbaba rakibiyle girdiği iki mücadelede topu kaptırdı. Topu tekrar kazanmaya çalışan Emre yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı edildi.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor’un 4-1’lik üstünlüğüyle sonlandı.

EMRE VE EPUREANU BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Konuk Medipol Başakşehir'de 71'inci dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Epureanu ile karşılaşmanın uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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