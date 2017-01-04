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Aytemiz Alanyaspor Landel'i transfer etti

 SPOR Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'nden Landel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu 26...

Aytemiz Alanyaspor Landel'i transfer etti

 SPOR Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'nden Landel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu 26 yaşındaki Guy-Michel Landel'i transfer etti. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde Landel, kendisini 2.5 yıllığına Aytemiz Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Külup Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Landel ile ikinci yarının ilk transferini gerçekleştirdiklerini söyledi. Landel'in takıma faydalı olacağını belirten Çavuşoğlu, "Landel herkesin bildiği bir futbolcu. Kendisi zaten Türkiye'de oynuyor. Ligimizi bilen ve alışık birisi. Kendisine teşekkür ediyoruz. İyi bir futbolcu, inşallah takımıza katkı sağlar" dedi.

Deneyimli futbolcu Landel ise Aytemiz Alanyaspor'un kendisine iyi bir proje sunduğunu ve kendisinin de bu projede yer almak isteğini, kalan yarım sezonda da elinden geleni yapmak istediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İmza töreninden genel görüntü

-Hasan Çavuşoğlu'nun konuşması

-Landel'in konuşması

-İmzanın atılması

 

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