Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu: Alanyaspor ile Antalyaspor'un arasını hiç kimse açamaz

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Alanyaspor ile Antalyaspor'un arasını hiç kimse açamaz. Biz buna müsaade etmeyiz. Alanyaspor ile Antalyaspor camiası kardeştir. Birkaç kişi ortaya çıkıp bu kardeşliğe gölge düşürmeye kalkmasın" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Cuma günü yapacakları Fenerbahçe maçına odaklandıklarını söyledi. 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasını geride bıraktıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Fenerbahçe'nin kalitesi tartışılmaz. Fenerbahçe maçından alacağımız puan veya puanlara ihtiyacımız var. Adanaspor maçında olduğu gibi taraftarlarımızın tribünleri doldurmalarını, centilmence takımımızı destekleyerek tüm Türkiye'ye örnek olmalarını istiyoruz” dedi.

"ANTALYASPOR İLE ARAMIZI AÇAMAZLAR"

Futbolda centilmenliğin ön planda tutulması gerektiğine dikkati çeken Hasan Çavuşoğlu, “Son günlerde oynanan bazı amatör küme maçlarında istenmeyen taraftar olayları yaşanıyor. Antalya takımları arasında oynanan amatör maçlarda taraftarlar arasında gerginlikler yaşanabiliyor ancak bu olayların faturası Alanyaspor'a kesilmek isteniyor. Kimse bu olayları Alanyaspor'a mal etmesin. Alanyaspor ile Antalyaspor'un arasını hiç kimse açamaz. Biz buna müsaade etmeyiz. Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor camiası kardeştir. Birkaç kişi ortaya çıkıp bu kardeşliğe gölge düşürmeye kalkmasın. Amatör maçlarda neyin kavgası yapılıyor onu da anlamış değilim. Kavgalar hiç hoş değil, Manavgat da bizim hemşehrimiz. Manavgat'tan da bizi desteklemeye gelen taraftarlar var. Bu yüzden herkesin duyarlı olması gerekir” diye konuştu.

"DOSTLUK RÜZGARLARI ESMESİ LAZIM"

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyasporlu bazı taraftarlar arasında süregelen gerginliğin de sonlanması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Konyaspor da bizim en yakımızda olan Süper Lig'deki rakibimiz. Komşuyuz ve iç içe olan bir yapı var. Buradaki taraftar gerginliğine de inşallah önümüzdeki günlerde son vereceğiz. Gerginliklerin ortadan kalkması lazım çünkü biz Türkiye’de her şeyin öncüsü olmalıyız. Spor camiasındaki başkanlar yönetimsel olarak taraftar ve grup liderleriyle birlikte her zaman barışçıl şekilde hareket etmemiz gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte de bu konulara hep beraber daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde taraftarlar arasındaki gerginlikleri de çözeriz. Ne Konyalılar ne de Alanyalılar futbol müsabakalarında böyle tartışmaları asla istemez. Antalya ile de öyle bir bağ içindeyiz. Yani aramızda hep kardeşlik ve dostluk rüzgarları esmesi lazım. Zaman zaman ufak tatsızlıklar olabilir ama bunların önüne geçeceğiz. Çünkü futbolda kimse kavgayla gürültüyle kimse hiçbir yere varamaz.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasan Çavuşoğlu’nun açıklamaları

(Haber-Kamera:Engin ANAK/ALANYA (Antalya) )