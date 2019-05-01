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Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,() - Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Takımın forvet oyuncusu Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden turuncu-yeşilli futbolcuların antrenmanda...

Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,() - Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Takımın forvet oyuncusu Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden turuncu-yeşilli futbolcuların antrenmanda oldukça moralsiz olduğu gözlendi.
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından verilen 2 günlük izin sonrası Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, top kapmayla oyunuyla devam etti. Turuncu- yeşilli ekip antrenmanın son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.
SACKEY KATILMADI
Takımın forvet oyuncusu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında sağ kolu çatlayan Isaac Sackey antrenmana katılmazken, Baiano ise takımdan ayrı çalıştı. Josef Sural'i trafik kazasında kaybeden Alanyasporlu futbolcuların antrenmanda oldukça moralsiz olduğu gözlendi.

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