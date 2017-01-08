Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u farklı yendi

SPOR Toto Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor hazırlık maçında Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti.Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor arasındaki hazırlık maçı Alanya Oba Stadı'nda oynandı. Aytemiz Alanyaspor sahaya Haydar- Fofana, Birol, Berkan, Carlos, Landel, Taha, Candeias, Aissati, Efecan, Ayite çıktı.Kardemir Karabükspor Oleksandr- Kerim, Latovlevici, Kokalavic, Barış, Ceyhun, Tanase, İlhan, Lazarevic, Ermic Zec, Seleznyov 11 ile sahada yer aldı.Aytemiz Alanyaspor'un Gençlerbirliği'nden transferi Landel'in ilk kez forma giydiği maçta N'Sakala ile Gassama milli takımda olmaları nedeniyle kadroda yer almadı.18'inci dakikada sağdan gelişen Kardemir Karabükspor atağında çizgi boyunca rakip sahaya sokulan Seleznyov'un pasında topla buluşan İlhan'ın gelişine şutu kaleciden döndü. Dönen topa sert vuran Lazarevic ağalara gönderdi: 1-0.42'nci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Berkan'ın kale önüne yaptığı ortayı savuşturmak için hamle yapan Barış kaleci Oleksandr ile çarpıştı. Bu sırada Barış'a çarpan top ağlara gitti: 1-1.Bu pozisyon sonrası sakatlanan kaleci Oleksandr'ın yerine Ercüment, aynı pozisyonda sakatlanan Barış'ın yerine ise Dany girdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.60'ıncı dakikada oyuna ikinci yarıda giren Gökhan, sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında kale önünde bulunan Aissati'ye ortaladı. Bu oyuncu ise topu bekletmeden solda bulunan Efecan'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.80'inci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Ümit'in pasında topla buluşan Ayite kale önüne kadar sokularak sert vurdu. Top kaleci Ercüment'in ayaklarına çarpmasına rağmen ağlara gitti: 3-1.90'ıncı dakikada sağdan Ayite'nin pasıyla topla buluşan Emre hızla ceza sahasına sokuldu. Arkadan topa müdahale etmeye çalışan Talha, Emre'ye müdahalede bulundu. Bu pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emre topu ağlara gönderdi: 4-1.Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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