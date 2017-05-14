Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 4-2

Engin ANAK / ALANYA(Antalya), ()

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Gassama (xxx), Omeruo (xxx), Tzavellas (xxx), N’Sakala (xxx)(Dk.87 Berkan), Sackey (xxx), Efecan (xxx), Emre Akbaba (xxx)(Dk.88 Taha), Candeias (xxx), Fernandes (xxx), Vagner Love (xxxxx)(Dk.90 Plet)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx)- Paul Papp (xxx), Barış (xx), Dany (xxx), Latovlevici (xxx), Poko (xxx), Gaman (xxx), Ermin Zec (xxx)(Dk.76 Serdar xx), Tanase (xx), Bliznichenko (xx)(Dk. 62 Lazarevic xx), Seleznov (xxx)(Dk. 62 Yatabare xx)

GOLLER: Dk.44, 48, 67 Vagner Love, Dk.77 Candeias (Aytemiz Alanyaspor), Dk.15 (penaltı) Seleznov, Dk.69 Yatabare (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Candeias, Sackey, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Barış, Poko, Yatabare (Kardemir Karabükspor)

SPOR Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor’u 4-2 yendi. Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor’un golcüsüsü Vagner Love hattrick yaptı.

11’inci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Emre Akbaba hızla ceza sahasına sokuldu. Emre’nin pasında kale önünde topla buluşan Efecan gelişine sert vurdu. Top kaleci Ahmet’ten döndü. Dönen topu Kardemir Karabükspor savunması uzaklaştırdı.

15’inci dakikada sağdan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Paul Papp ceza sahasına sokulmak istediği sırada kayarak müdahale eden N’Sakala’nın elle oynadığına karar veren maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Yevgen Seleznov topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

30’uncu dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında çizgide koşu yapan Candeias kale önüne ortaladı. Burada topu yumruklayarak uzaklaştırmak isteyen Ahmet’in vuruşu kısa düşünce dönen topa N’Sakala sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

44’üncü dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Candeias, topu bekletmeden kale önüne pas attı. Vagner Love’un plase vuruşu kaleci Ahmet’in sağından filelerle buluştu: 1-1. Golün ardından Vagner Love, üzerinde eşi ve annesinin adı yazılı olan tişörtte Portekizce “Tüm annelerinin Anneler Günü kutlu olsun” yazısı bulunan tişörtü göstererek tribünlere koştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

48’inci dakikada orta sahada topla buluşan Emre Akbaba’nın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Fernandes, topu korner çizgisine kadar taşıyarak kale arka direğine ortaladı. Yükselen Vagner Love’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

56’ncı dakikada orta sahada Tanase’nin ters vuruşunda rakip defansın arkasına giden topu çalan Vagner Love hızla ceza alanına sokuldu. Vagner Love’un vuruşuna kalesinden ayrılan Ahmet kayarak müdahale etti ve golü önledi.

67’nci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında hızla çizgi üzerinden topu süren N’Sakala topu kale önüne gönderdi. Topu indiren Vagner Love 2 oyuncuyu çalımlayarak sert vurdu ve top ağlarla buluştu: 3-1.

69’uncu dakikada ani gelişen Kardemir Karabükspor atağında Poko’nun pasında topu defans oyuncularından kurtaran Yatabare’nin vuruşu kalesinden ayrılan Haydar’ın sağından geçerek gol oldu: 3-2.

77’nci dakikada soldan ceza alanına hızla giren Emre Akbaba, kale önündeki Vagner Love’a pas verdi. Kaleye sırtı dönük olan Vagner Love topu çevirerek geriden ceza alanına giren Candeias’a pasladı. Topu düzelten Candeias’ın sert vuruşunda ağlar havalandı: 4-2.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor’un 4-2’lik galibiyetiyle sonlandı.

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