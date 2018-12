Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor: 7-2

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında TFF 2'nci Lig takımlarından Kahramanmaraşspor’u 7-2 mağlup etti.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Gökmen Baltacı (xx), Murat Şener (xx),

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx), Giannis Maniatis (xxx), Bobo (xxxx), Kaan Kanak (xx) (Dk. 32 Fabrice N'Sakala xx), Lucas Villafanez (xxxx), Hasan Ayaroğlu (xx), Welinton Silva (xxx), Giorgos Tzavellas (xxx), Junior Fernandes (xxx) (Dk. 72 Efecan Karaca x), Taha Yalçıner (xxx), Baiano (xx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah Tuncel (xx), Safa Ali Memnun (xx), Burak Can Kunt (xx), Hurşit Taşcı (xxx), İbrahim Koca (xx), Mehmet İncebacak (xxx) (Dk. 68 Lider Koç x), Emin Aladağ (xx), İsa Baltacı (xx), Ethem Ercan Pülgir (xx) (Dk. 81 Yusuf Emre Kasal), Mehmet Fırat Demir (xx), Civar Çetin (xx) (Dk. 46 Hakan Vural Koçaslan x)

GOLLER: Dk. 34 (P) Junior Fernandes, Dk. 51 Bobo, Dk. 59 Taha Yalçıner, Dk. 79 - Dk. 83 - Dk. 86 Villafanez, Dk. 90+2 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 45 Mehmet İncebacak, Dk. 58 Hurşit Taşcı (Kahramanmaraşspor)

KIRMIZI KART: Dk. 28 Burak Can Kunt (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor) - Mehmet Fırat Demir, Burak Can Kunt (Kahramanmaraşspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında TFF 2'nci Lig takımlarından Kahramanmaraşspor’u 7-2 mağlup etti.

28’inci dakikada Kahramanmaraşspor’dan Burak Can Kunt ikili mücadelede rakibine tokat attığı gerekçesiyle hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

34’üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Baiano’ya Kahramanmaraşsporlu futbolcu faul yaptı. Sonrasında hakem Kutluhan Bilgiç penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Fernandes, sert şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

45’inci dakikada ani gelişen Kahramanmaraşspor atağında sol köşeden ceza sahasının içinde topla buluşan Mehmet İncebacak’ın sağ ayağının içiyle doğrudan kaleye gönderdiği şut kaleci Haydar’ın solundan filelerle buluştu: 1-1.

51’inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Villafanez topu ceza sahasının solunda N’Sakala’ya aktardı. Bu oyuncu da müsait durumdaki Bobo’ya gönderdi. Bobo’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

58’inci dakikada Kahramanmaraşspor atağında sol kanatta Baiano ile girdiği ikili mücadelede topun kazanan Hurşit Taşcı, kaleci Haydar ile karşı karşıya kaldı. Hurşit Taşçı’nın yerden vurduğu sert şutta top ağlara gitti: 2-2.

59’uncu dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes’in içeriye gönderdiği topu Taha Yalçıner kafayla ağlara gönderdi: 3-2.

79’uncu dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan’ın sağ kanattan gönderdiği top savunmadan döndü. Ceza sahasından seken topa sahip olan Lucas Villafanez’un şutunda top kalecinin sağından filelere gitti: 4-2.

83’üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan’ın pasında topla buluşan Baioano, Villafanez’e pasladı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 5-2.

86’ncı dakikada sol kanattan sokulan Efecan Karaca, ceza sahasının içinde topu Villafanez’e aktardı. Villafanez’in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 6-2.

90+2’nci dakikada Alanyaspor atağında Villafanez’in soldan vuruşunda top kaleden döndü. Gelişene vuran Maniatis topu ağlara gönderdi: 7-2.

FOTOĞRAFLI