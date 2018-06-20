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Aytemiz Alanyaspor, Kaan Kanak’ı transfer etti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()  Aytemiz Alanyaspor, Eskişehirspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Kanak ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, son olarak Eskişehirspor'da forma giyen orta saha oyuncusu...

Aytemiz Alanyaspor, Kaan Kanak’ı transfer etti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () 

Aytemiz Alanyaspor, Eskişehirspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Kanak ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, son olarak Eskişehirspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Kanak'ı transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu, kendisini 2 yıllığına turuncu-yeşilli yapan imzayı kulüp tesislerinde düzenlenen törende attı.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve bu kapsamda Eskişehirspor'dan Kaan'ı takım kadrosuna dahil ettiklerini söyledi. Transferin hem Kaan Kanak için, hem de Alanyaspor camiası için hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Kendisi birkaç mevkide oynayabiliyor. Kariyeri de belli. Kaan'ın Alanyaspor'da yeniden çıkış yakalayacağına ve takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.
Kaan Kanak da, "Çok heyecanlıyım. Bu güzide kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Faydalı olmak için tüm gayreti gösterip, elimden geleni fazlasıyla yapacağım. Tek amacım burada daha güzel ve başarılı günler yaşamak" diye konuştu.
Kaan Kanak daha önce Bugsaşspor, Hatayspor, İnegölspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor'da forma giydi.

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