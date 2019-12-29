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Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()- SÜPER Lig’in ilk yarısının son haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor’un teknik direktörleri, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Aytemiz...

SPOR 29.12.2019, 20:29
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()-

SÜPER Lig’in ilk yarısının son haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor’un teknik direktörleri, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Bulut, “Bizim için zor maç oldu. Aslında maça iyi başladık gibi gözüktü ama yine de konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Nitekim 8’inci dakikada yediğimiz bir gol oldu. Ondan sonra futbolcularımız içeride soyunma odasında konuştuklarımızı daha iyi hatırladı, ne yapmamız gerektiğini. Golden sonra tek kale maç oynadık. Rakip attığı golden sonra gelemedi veya çok az baskı kurdu. Biz önce 1-1’i yakaladık. İkinci yarıda baskılı oynadık. Gol pozisyonlarına girdik. Nitekim 90 artıda ikinci golü atarak hak ettiğimiz 3 puanı aldığımız düşünüyorum. Sezona iyi başladık, iyi bir başlangıç yaptık. Ondan sonra zaman zaman iniş çıkışlarımız oldu. İyi oynadığımız bazı maçları bir puan ya da yenilgiyle kapattık. Gol yollarında biraz sıkıntı çektik ama futbolun doğasında bu var. Devre arası şimdi geliyor. Bir iki transfer yapmayı düşünüyoruz. Ayrılacak bir ya da iki kişi olabilir ama önümüzdeki günlerde daha net belirleyeceğiz” dedi.
KONYASPOR CEPHESİ
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise maça yüksek puan ihtiyacıyla başladıklarını söyledi. Kocaman, “Oyunun bütününe bir şey söylemek gerekirse; tüm maç boyunca kendi sahasında baskın oynamaya alışkın bir takımla oynadık. İç saha takımı gibi gözüken bir takımla oynadık ama yine de oyun içinde kaldık. Erken denilebilecek bir gol de bulmayı başardık ama buna rağmen oyundaki ritim Alanyaspor’un istediği tarafa doğru gitti. Bütünde olan zaaflarından yararlanma şansı bulamadık, maçı oraya götüremedik. Başlangıcı net bir ofsayt olan pozisyonla, son zamanlarda bu pozisyonlar için bir şey söyleniyor ama bununla ilgili bir değerlendirme yapmak lazım. Çok net bir ofsayt, Efecan pozisyonun içerisinde, Alper son anda dokunuyor. Değişen kuralları anlayarak değerlendirmeye çalışıyorum. Alper’in son anda dokunduğu top, ilk goldeki korner için söylüyorum bunu. Çok net bir şekilde Alper’i kornere atmaya zorlayan ofsayttaki bir oyuncudan dolayı oluyor. Oradan gelen gol. Duran toplar bizim için sıkıntılı gözüküyordu maç öncesinde. Ne yazık ki bana göre ofsayt pozisyonundan gelen golü yiyince maç ortaya geldi. İlk yarı iki takım da yüksek fizik gücüyle oynadı. Ciddi bir mesafe kaydetti her iki takım da” diye konuştu. 
Kendilerinin daha fazla geniş alan bulup çoğalmaya çalıştıklarını vurgulayan Aykut Kocaman, şöyle devam etti:
“Alanyaspor da kalemize gelmeye başladı. Maç böyle bitecek derken son saniyelerdeki yıkıcı pozisyon, maçın öncesindeki bütün beklentilerimizi boşa çıkardı. Asıl kırılma anı bizim şu anki halet-i ruhiyemiz herhalde. Bununla beraber maçtaki kırılma anı ise bence VAR hakemlerinin ve hakemlerin ekran başındaki ve sahada hareketleri oldu. Çok net bir şekilde kalecinin, Erdon’un ayağına darbesi var. Yani falan takımın filan takımla oynadığı maçta parmağının ucuna geldi diye düştüyse oyunu durdurup çok rahat bir şekilde oyunu çevirebiliyorlardı. Ancak bu sezon bir kez konuşmadık, daha çok olumlu mesajlar vermeye çalıştık. Kırım kesim devam ediyor. Söyleyecek bir şey yok. Son 3- 4 maçı bariz hakem hatalarıyla söyleyebiliriz. Öbür taraftan da çok net gözüküyor yani. Erdon’da kaleci bir zamanlama hatası yaptı, çocuğun ayağına vuruyor ceza sahasının içerisinde.”
"HAYAL KIRIKLIĞI"
Bir gazetecinin ‘ligin ikinci yarısında bizi nasıl bir Konyaspor bekliyor’ sorusuna ise Aykut Kocaman şu cevabı verdi:
“Özellikle 8 haftadan itibaren büyük bir hayal kırıklığı, taraftar için, Konya şehri için. Gitmek istediğimiz, yol yapmak istediklerimize baktığımızda da hayal kırıklığı. Özellikle 6 maçlık bir periyot var ki Malatyaspor maçıyla başlayıp Rize maçıyla sonuçlanan, ondan sonra biraz toparladık ama burada da saha içi kalitemiz buna yetmedi. Hem puan olarak hem de sahadaki duruş olarak büyük bir hayal kırıklığı. Bu durumun bir hesabının olması lazım, hesaplaşması lazım. Bu da çok doğal bir durum. Hem Konyaspor’u sevenler için, yönetenler için ve yönetenler arasında teknik anlamında kendimi de katıyorum, bir hesaplaşması olması lazım ve bunun sorumluluğu da bana ait. Lafı evirip çevirmeye gerek yok. Kendi elimizde olan ve yapma zorunda olduğum bir takım şeyler var. Bunun önceliği olarak Konyaspor ailesi olarak bir hesaplaşması lazım.”  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Erol Bulut konuşması
- Aykut Kocaman konuşması

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