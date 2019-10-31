Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda Aytemiz Alanyaspor’un İnegölspor’u 3-0 yendiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kupadaki ilk maçlarını kazanma parolasıyla sahaya çıktıklarını söyledi. Bulut, “Oynadığımız ilk maç, kazanmamız gereken ve istediğimiz bir maçtı. Zaten o şekilde gerçekleşti. Takım iyi konsantre oldu, ilk saniyeden itibaren maça ve yakaladığımız bir hayli pozisyon vardı. İlk yarıyı iyi değerlendirdik, 3-0 öne geçtik. İkinci yarıda biraz bireysel oyuna döndü. Çünkü ileride oynayan arkadaşlarımız gol atma çabasındaydı ama bireysel çabaydı. O yüzden ilk yarıda oynadığımız oyun ikinci yarıda gözükmedi. Genç arkadaşlarımızı oyuna soktuk. Onlar da biraz heyecanlıydı, doğal olarak ama genel anlamda baktığımızda iyi bir maçtı” dedi.



İNEGÖLSPOR CEPHESİ



Galibiyetinden dolayı Alanyaspor’u tebrik eden İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş ise şöyle dedi: "Alanyaspor şu an ligin lideri yani tabii kalite olarak üst düzey bir takım. O görüntüsüyle ligdeki konumu örtüşüyor şu anda. Tabii bizim takımımız için tecrübe oluyor bu gibi oyunlar ama bugünkü maçta çok iyi mücadele olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bizim açımızdan ikinci devrede daha derli toplu, daha mücadele ettik. Pozisyon üretmekte zorlandık. Alanyaspor bu konuda bizden daha öndeydi diyebilirim. Alanyaspor’a ligde de, kupada da başarılar diliyorum. Onun ötesinde kendi oyuncularımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum.”