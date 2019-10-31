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Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor: 3-0

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) () STAT: Bahçeşehir Okulları HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Özgür Ertem (xxx), Ali Tuna (xxx) AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) - Salih Uçan (xxx), Bakasetas (xxxx) (Dk. 60 Onur Bulut xxx), Baiano (xxx), Kaan...

SPOR 29.10.2019, 22:48
Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor: 3-0

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) ()

STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Özgür Ertem (xxx), Ali Tuna (xxx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) - Salih Uçan (xxx), Bakasetas (xxxx) (Dk. 60 Onur Bulut xxx), Baiano (xxx), Kaan Kanak (xxx), Umut Güneş (xxx), Campos (xxxx), Tzavellas (xxx) (Dk. 80 Hamza Özdemir), Caulker (xxx), Tayfur Bingöl (xxx) (Dk. 69 Veysel Karani xxx), Yacine Bammou (xxxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xx) - Ömer Faruk Şenkan (xx), Tayfun Pektürk (xxx), Selimcan Temel (xx), Hacı Mustafa Karabulut (xx) (Dk. 46 Cumhur xx), Enes Bayır (xx), Muharrem Ozan Cengiz (xx) (Dk. 73 Ahmet Hakan Şahin xx), Ali Kemal Yükseker (xx), Bilal Özdemir (xx), Yasin Görkem Arslan (xx), Raif Demir (xx) (Dk. 46 Niyazi xx)
GOLLER: Dk. 24 - Dk. 45+1 Bakasetas, Dk. 44 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Kaan (Aytemiz Alanyaspor) - Muharrem (İnegölspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor evinde TFF 2’nci Lig takımlarından İnegölspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle bitti.

15’inci dakikada Campos'un ara pasında hızla ceza sahasına sokulan Yacine Bammou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu düzelten Bammou’nun sert vuruşunda top Şener'in ayağından sekerek kornere çıktı.
24’üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanattan rakip sahaya sokulan Kaan Kanak'ın pasında topla buluşan Bakasetas çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
44’üncü dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Tayfur rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Son çizgiye kadar ilerleyen Tayfur topu kale önüne yükseltti. Burada yükselen Bammou’nun kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-0.
45+1’inci dakikada orta sahada şık bir hareketle rakiplerinden sıyrılan Campos sağdan ceza sahasına koşu yapan Bammou’ya yerden pasladı. Ceza sahasında topla buluşan Bammou geri dönerek içeri koşu yapan Bakasetas’a gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşu savunmaya çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.
61’inci dakikada kısa paslarla hızlı şekilde rakip savunmayı geçen Alanyaspor'da Tayfur, Onur Bulut'a ara pas yaptı. Topa ceza sahasında yetişen Onur Bulut, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu ancak top kaleci Şener'in ayağından sekerek kornere gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı.
Maç Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.

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