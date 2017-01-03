Aytemiz Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına 11 eksikle başladı

Teknik Direktör Kalpar: "Ne olursa olsun az da olsak çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz"

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalara başladı. Turuncu yeşilli takım antrenmana 11 eksikle çıktı.



Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda oyuncular çim sahada yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından spor salonunda kuvvet çalıştı. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde gerçekleşen antrenmana 11 oyuncu çıktı. Sakat, izinli ve ülkelerinin milli takımında yer alan, Sackey, Omeruo, Gassama, Sajad, N'Sakala, Suley, Vagner Love, Guerrier, Deniz Vural, Erhan Kartal ve Gökay Iravul idmana çıkmadı.



'EKSİK BAŞLADIK'



Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, ayın 2'sinde takımın toplandığını söyledi. Çalışmalarının ilk gününe eksik başladıklarını belirten Kalpar, "Uzun süre sonra ilk defa bu kadar eksikle başladık ama inanıyorum ki ileriki günlerde tam kadro ortamımız olacaktır. Dolayısıyla gidecek ve gelecek oyuncularımız olacaktır. Ne olursa olsun az da olsak çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi



'KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ'



Takımın ayın 4'ünde bir otelde kampa gideceğini aktaran Kalpar, "Orada çalışmalarımız daha da hızlanacak ve daha fazla çalışma imkanımız olacak. Ayrıca bir de hazırlık maçı yapacağız. Zaten 13 veya 14'ünde lig başlıyor. Çok büyük zamanımız kalmıyor. İkinci yarıda da transfer dönemleri olduğu için tüm takımlarda biraz hareketlilik olabiliyor. Çünkü oyuncu geldi, gitti düşünceleri çok fazla olabiliyor ama ne olursa olsun biz kendi işimize bakıp en iyisi, en doğrusunu yapma işi içinde olacağız. Dolayısıyla ikinci yarıda ilk yapacağımız Rize maçına da iyi hazırlanmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca da tam kadro ile hazırlanırsak bu bizim lehimize olur. İnşallah bunu gerçekleştiririz" diye konuştu.



'TAKIMIZA KATKI SAĞLAYACAK OYUNCU ARIYORUZ'



Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Hüseyin Kalpar, şöyle dedi:



"Yönetimle başkanımızla konuştuk. Bir çalışma içerisindeler. Her istediğin oyuncuyu alamayabilirsiniz. Hele hele ikinci yarıda ikinci transfer döneminde oyuncu bulmak almak kolay değil. Mümkün olduğunca doğru oyuncuları bulmamız gerekiyor. Bunun üzerine arkadaşlarımız çalışma içerisinde. Mümkün olduğunca ahlakı, oyunuyla takımıza katkı sağlayacak oyuncular için çalışma içerisinde olduğunu biliyorum. Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'de tutabilmek için iyi bir ekip oluşturmak istiyoruz. İkinci yarı hazırlıklarına başladık. İlk yarı geride kaldı ama birkaç kelime etmemiz gerekiyor. Yeni çıkmış bir takım ve yeni oyunculardan kurulu bir takım olarak bana göre iyi durumda olduğumuzu söylemek isterim. Hatta şunu da söyleyebilirim oynadığımız oyun, bulduğumuz pozisyonlarla şu puanın çok üzerinde olabilirdik. Bu bizim dezavantajımız oldu. İstatistikler de şunu gösteriyor; genellikle Süper Lig'e yeni çıkmış takımlardan ikisi düşmüştür, birisi garanti düşmüştür. Dolayısıyla biz ligde kalmak istiyoruz. Bunun için de aldığımız 18 puan bize yeterli değil. İkinci yarıda da en az bu kadar almalıyız ki ligde kalan bir takım olalım. Bunun bilinci içerisindeyiz. Her zaman iyinin iyisi, güzelin güzeli vardır ama biz elimizden gelenin en iyisiyle sahada olmak istiyoruz. Bunun için de mücadele etmeden, koşmadan arzu ve isteği sahaya yansıtmadan olma şansımızın olmadığını biliyorum. Kuvvetli olmamız gerekiyor fizik ve beyin olarak biz bunun ikisini de yapmaya çalışıyoruz."



Turuncu yeşilli ekip çalışmalarına saat 18.00'de yapılacak ikinci idmanla devam edecek



TİMUÇİN VE SEFA'NIN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ



Aytemiz Alanyaspor'da kadro dışı kalan Sefa Yılmaz ile Timuçin'in de kulüp ve futbolcular aralarında yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Futbolcuların sahada ısınma hareketlerinden görüntüler



-Futbolcuların salon çalışmasından görüntüler



-Hüseyin Kalpar Röportajı

HABER - KAMERA: ENGİN ANAK - ALANYA (ANTALYA), ()