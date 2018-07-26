Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Osmanlıspor'a 2-1 yenildi

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AYTEMİZ Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı özel maçta Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu.

Düzce-Topuk Yaylası kampında yeni sezona hazırlanan Aytemiz Alanyaspor 3'üncü hazırlık maçında Osmanlıspor ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Ceyhun ceza sahası içinden yerden vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53'üncü dakikada Welinton ceza sahası dışından sert vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti. 55'inci dakika orta alanda Tzavellas topu Sharafad'a kaptırdı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Cikalleshi yerden sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2. 72'nci dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında Tugay yakın mesafeden vurdu ancak top dışarıya gitti. 90'ıncı dakikada Baiano'nun sağdan ortasında arka direkte Campos iyi yükselerek topu kafayla filelere gönderdi: 1-2. Karşılaşma Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadeleyi Alanyaspor Başkan Yardımcısı Enver Vural ve Muhammet Çetin de izledi.

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