Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçın ardından

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

Süper Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Göztepe ligin en iyi takımlarından biri. Özellikle ilk yarıdaki üretkenliğimiz, kaçırdığımız goller, direkten dönen top ve seyretmedim, bilmiyorum ama verilmeyen penaltı gibi olaylar. Bizim maçın başından bu yana üstün oynadığımız bir oyun, özellikle maçın ikinci yarısında yaptığımız değişikliklerle tabii sıcak havanın da etkisi var, oyuna giren oyuncuların katkıda bulunması, artı takımın tekrar gol pozisyonu anlamında veya skoru değiştirme çabasından memnundum" dedi.

"UCUZ BİR GOL YEDİK"

Kalelerinde gördükleri golü de değerlendiren Bakkal, "Çok kötü, ucuz bir gol yedik. Buna üzülüyorum. Adeta maçın başından bu yana vermediğimiz pozisyonların ardından verdiğimiz tek bir pozisyonla maçın berabere bitmesine razı olduk. Taraftara teşekkür ediyorum, çok güzel destek oldular. Devam edeceğiz. İyi oynayan, disiplinli ve pozisyon üreten bir takım. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece çoğu maçtan galip gelecek yetenekte oyuncu grubum var. Bu maçın böyle olması biraz talihsizlik diyorum. Puan puandır diyerek, üzülerek devam edeceğimizi söylüyorum" diye konuştu.

GÖZTEPE CEPHESİ

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise maçın ilk yarısıyla ikincisi arasında fiziksel ve oyun anlamında ciddi farklar olduğunu söyledi. Tuna, şöyle konuştu:

"Oyuna ilk yarıda merkez orta sahada oyun kurarak, topa sahip olarak başlamak istemiştik fakat oradaki top kayıplarımız, Alanyaspor'un özellikle en iyi olduğu yönlerden biri. Rakip çıkarken kaptığı toplarda hızlı kontra ataklarla kendine avantaj sağlıyor. Bu yönde ligin en iyi takımlardan biri. Gol oranıyla bunu anlayabiliyoruz. İkinci boyutu ise ikinci yarıda topa sahip olduğumuz anlardaki doğru organizasyonumuz. Alanyaspor'un hem bugünkü coşkusu ve iyi oyunu tebrik etmemiz gerekiyor. Bizim ikinci yarıdaki dönüşümüz golden sonraki tepkimiz, oyun anlamında doğruları yapmamız biraz daha topa sahip olarak oyun üstünlüğünü ele geçirmemiz, hem doğru hem de zaaflarımız anlamında iyi maç oldu diyebiliriz. İlk yarıda çok üretken olamadık. Bazı deplasman maçlarında bunu yaşıyoruz. Kendi zaafımızı ve Demba'nın merkez orta sahaya topu almaya geldiğinde yapılan baskıdan kaynaklanan oyun anlayışından biraz etkili oldu. İyi oldu bir puan, bazen kazanç olabiliyor. Bir puana çok sevinememiştik ama bugün ligin gidişatına baktığınızda bizim adımıza olumlu diyebiliriz çünkü önümüzdeki 8 maçın 5'ini kendi evimizde oynayacağız. Onlardan iyi sonuçlar alırsak ligi çok iyi pozisyonda bitirebileceğimize inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mesut Bakkal'ın konuşması

- Tamer Tuna'nın konuşması

(FOTOĞRAFLI)

