Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği Soyunma Odaları

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), () - AYTEMİZ Alanyaspor teknik direktörü Safet Susic, 3-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçından sonra takımdan memnun olduğunu belirtirken Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, başka kulüplerle anlaştıklarını duydukları oyuncuları olduğunu iddia etti.

Susic, maçı değerlendirirken şunları söyledi:

"Oyuncularım çok iyi oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Maçta öncelikli amacımız yenmekti. 1-0 da olsa bizim olsun istiyorduk, 3-0 yendik. Yani beklediğimden daha iyi oldu. Maçın başından beri farkındaydım ki oyuncularım çok ciddiye aldılar, çok profesyonel şekilde oyuna girdiler ve o şekilde de bitirdik oyunu. Aynı zamanda 15 gün içerisinde burada gördüm ki takımımdaki oyuncular profesyonel ve işlerini ciddiye alıyorlar. Ciddi ve iyi çalışıyoruz ve netice olarak da iyi sonuç aldık."

Susic, Lazic'in oyundan neden çıkarıldığı konusunda ise, "İlki o oyuncunun sarı kartı vardı, o yüzden riske atmak istemedik. İkincisi de henüz hazır değildi, o yüzden erken çıkarmak istedik. Kendisi de bana tam hazır olmadığını, 90 dakika çıkmak istemediğini söylemişti" dedi.

ÜMİT ÖZAT: "TAKIM KÖTÜ OYNAR AMA KÖTÜ MÜCADELE EDEMEZ"

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, sahaya yansıttıkları oyunun kötü olarak dahi değerlendirilemeyeceğini vurgularken şöyle konuştüu:

"Kötü demekle kötüye haksızlık olur. Takımın temel direkleri gitti, maddi anlamda kulübün kasasına büyük paralar girdi ama takımda liderlik anlamında bir sıkıntı yaşadığımız gerçek. Bugün 4-5 yeni oyuncuyla oynadık ama buna rağmen maçın hakkı belki de 6, 7-0'dı. Bir takım kötü oynayabilir ama kötü mücadele edemez. Ben çok küçük yaşta bu kulübün içerisine girmiş biriyim. Her zaman kulübün menfaatlerini düşünen birisiyim. 3'üncü mağlubiyetim, puan olarak da çok sıkıntılı bir yerde değiliz ama bir takım hamleler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Başkanla da hafta içerisinde oturup bir durum değerlendirmesi yapmamız lazım."

ÖZAT'IN İDDİASI: "BAŞKA KULÜPLERLE ANLAŞAN OYUNCULARIM VAR"

Gençlerbirliği formasının değerli olduğunun altını çizen Ümit Özat, formanın ağırlığını bilmeyip devlet memuru zihniyetiyle oynayan bir iki futbolcu olduğunu anlatırken şu iddialarda bulundu:

"Artısı, dahası var. Şöyle ki başka kulüplerle anlaştığını duyduğumuz oyuncularımız var. Olabilir bunlar. Profesyonellikte bunlar var ama bunu yapıyorsanız da sahada oynayacağınız son maça kadar da yapmanız gerekenleri sonuna kadar yerine getirmeniz lazım. Çünkü giydiğiniz forma 1923'te kurulmuş bir kulübün forması. O formayı isterse 2023'te kurulmuş bir takım olsun hiç önemli değil giydiğiniz forma için sonuna kadar mücadele etmek zorundasınız. Bir kişi tek başına her şeyi yapamaz. Biz buralara takım oyunu oynayarak geldik. Bugün bakıyoruz herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes bireyselliğini ortaya koymaya çalışıyor, bu doğru bir şey değil. Bunu çok açık ve net söylüyorum, bu takımın buraya gelmesinde en büyük pay sahiplerinden birisi Serdar olmasına rağmen özellikle son 3-4 maçta bireysel oynayıp, kendi başına oynayıp, özellikle saha içi davranışları, hakeme itirazları ve yaptığı lüzumsuz driplinglerle biraz daha kendisini takım üzerinde görmeye çalışıyor, takıma zarar veriyor. Kendisiyle hafta içinde konuşmuştuk ama önümüzdeki hafta hep beraber oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Gençlerbirliği için en doğru kararları almak zorundayız."

'KİMSE OLMAZSA OLMAZ DEĞİL'

Ümit Özat, Aydın Karabulut'u formsuz olduğu için kadroya almadığını açıklarken de şunları söyledi:

"Aydın 21 maç oynadı. Bizden önce de oynadı, biz gelene kadar 4-5 maç ilk 11'de oynadı. Biz geldikten sonra tüm maçlarda ilk 11 oynadı, doğru mu? Kaç golü var? Golü yok, asisti yok. Demek ki antrenör bakıyor, değerlendiriyor. Yerine Jonathan, Ring, Murat Duruer var. Dolayısıyla biz Aydın'ı sol bekte denedik, sol önde denedik. Bir antrenör oyuncusuna mesajı sadece sahada yedek bırakarak vermez. Kadroya almayarak da verebilir. Kaldı ki perşembeye kadar da antrenmana çıkmadı. Dolayısıyla bunu söylemesine gerek yok, ben almadım kadroya. Getirmeyebilirdim de buraya. Son durumunu görmek için getirdim. Bizim için olmazsa olmaz biri değil. Aslında kimse olmazsa olmaz değil. Bu takım için olmazsa olmazlardan birisi Ahmet'ti, bu takımın menfaatleri doğrultusunda onu sattık. Dolayısıyla oyuncular kendi menfaatlerini düşünürlerse bu kulübün, bu formanın üstüne çıkmaya çalışırlarsa bu doğru bir davranış olmaz."

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